Под Петербургом обрушилась историческая дача

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, сама дача находится на балансе города и является региональным памятником.

На днях там на северном фасаде там произошло обрушение конструкций.

Проверка прокуратуры показала, что в само здание находится в плачевном состоянии. Сама дача Кочкина долгое время использовалась как жилой дом. Два года назад жилищное агентство Курортного района Петербурга приняло этот объект на ремонт. Зимой этого года для здания была выбрана управляющая компания.

В самом доме никто не зарегистрирован. Тем не менее, в ходе проверки сотрудники прокуратуры нашли в доме личные вещи, посуду, мусор.

Сейчас прокуратура Курортного района направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Справка «РГ».