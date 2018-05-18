Под Петербургом обрушилась историческая дача
Прокуратура Петербурга потребовала возбудить уголовное дело по факту обрушения дачи Кочкина в Сестрорецке.
Прокуратура Петербурга потребовала возбудить уголовное дело по факту обрушения дачи Кочкина в Сестрорецке.
Как сообщает прокуратура
На днях там на северном фасаде там произошло обрушение конструкций.
Проверка прокуратуры показала, что в само здание находится в плачевном состоянии. Сама дача Кочкина долгое время использовалась как жилой дом. Два года назад жилищное агентство Курортного района Петербурга приняло этот объект на ремонт. Зимой этого года для здания была выбрана управляющая компания.
В самом доме никто не зарегистрирован. Тем не менее, в ходе проверки сотрудники прокуратуры нашли в доме личные вещи, посуду, мусор.
Сейчас прокуратура Курортного района направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Справка «РГ».
Деревянное трехэтажное здание в стиле «модерн» построено в Сестрорецке в 1906 году по заказу титулярного советника Николая Кочкина. В 2016-м году дача получила статус памятника регионального значения.