В Волгограде приступают к внутреннему убранству собора Александра Невского

Собор Александра Невского на площади Павших Борцов Волгограда растет не по дням, а по часам. С осени строители работают с опережением на два месяца. Сегодня храм возвышается уже на 22 метра над землей. В среднем по контуру строители сейчас на уровне двадцати метров. Всего кирпичной кладки будет 42 метра. А вместе с куполами собор поднимется на 52. На попечительском совете 18 мая под руководством губернатора Андрея Бочарова и митрополита Волгоградского и Камышинского Германа обсудили и утвердили внутреннее убранство храма, как будет выглядеть иконостас и внутренняя роспись. Отобрали образцы мрамора и золоченых резных украшений. Так что теперь приступят и к внутренней отделке. Оформлением займется иконописец Дмитрий Хартунг.

ПЕРЕЗВОН КОЛОКОЛОВ.

На площади Павших Борцов уже несколько дней выставлены специально отлитых для собора 18 колоколов, которые осенью поднимут на звонницу. Благовестник высотой 2,7 метра весит 12 тонн, остальные тянут еще на десять тонн. Работа уникальная, по старинным методикам. О них рассказал членам попечительского совета бизнесмен Юрий Сударев, который и стал ответственным за колокола меценатом. Благовестник отливали на Пасху и всю Светлую седмицу колокол остывал. Говорят, чем медленнее это происходит, тем качественнее звук и звонче. Оценить его волгоградцы смогут еще не скоро.

А мелодичный перезвон самых маленьких из них 18 мая, в канун 100-летия со дня освящения Александро-Невского собора в Царицыне, жители Волгограда уже могли услышать. Заставил петь колокола основатель школы колокольного звона при Казанском кафедральном соборе Александр Моренов.

В воскресенье, 20 мая, с 16.30 до 18.30 на площади пройдет праздник в честь освящения колоколов. На площади Павших Борцов развернется «Казачья застава» и праздничная торговля. Будут выступать ансамбли «Конкордия» и «ЦарицынЪ». В 17 часов митрополит Волгоградский и Камышинский Герман отслужит чин освящения. А после всем волгоградцам, пришедшим на праздник с колокольчиками, предлагают поучаствовать в флешмобе и влиться в перезвон соборных колоколов.

ЭКВАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ.

Члены попечительского совета вместе с митрополитом осмотрели стройплощадку.

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— Строительство собора идет по графику. Из 9800 кубов кирпичной кладки сделано 5200, экватор уже перешагнули. Параллельно начались новые работы. Мы делаем кровлю медную. Устанавливаем дубовые окна, первый ярус уже выставили. Делаем не только наружный контур собора, приступили к устройству бетонных сводов внутри, — рассказал руководитель компании «Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко.

Губернатор поблагодарил всех, кто помогает строить собор Александра Невского: «Мы, как большая семья, вместе строим свой дом, свой храм». А еще предложил сделать забор со стороны площади прозрачным и разместить на нем информационные панно, на которых будет история собора и его строительства.