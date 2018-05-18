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15:19 (мск), источник: Volga News

До 2020 года в регионе планируется построить семь метановых автозаправок

До 2020 года в Самарской области запланировано строительство семь новых и реконструкция двух действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщает региональный минпром.

Кроме того, планируется приобретение трех новых передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ), 11 новых мобильных модулей газовых заправок, а также создание 12 новых сервисных центров обслуживания газобаллонной автотехники (ГБА).

Развитие сети газозаправочных станций будет осуществляться за счет средств ООО «Газпром ГМТ» и ООО «РН газотопливная компания».

В настоящее время в регионе функционируют шесть АГНКС на компримированном природном газе (КПГ), два передвижных автомобильных газовых заправщика (ПАГЗ) и два мобильных модуля газовых заправок, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».

Развитие инфраструктуры использования газомоторного топлива ведется в рамках реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014−2020 годы. Проводится модернизация материально-технической базы парка транспортных средств путем субсидирования закупки автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе. За период реализации госпрограммы планируется субсидировать закупку 591 автобуса и 235 единиц техники для ЖКХ, использующих КПГ в качестве топлива. В 2014 г. закуплено 82 автобуса, в 2015 г. — 143 автобуса и 13 единиц техники для ЖКХ, в 2016 г. — 60 автобусов и 29 единиц техники для ЖКХ, в 2017 г. — два автобуса. Участники госпрограммы: Самара, Тольятти, Отрадный, Кинель, Похвистнево, а так же Кошкинский и Похвистневский районы губернии.

В 2018 г. крупными городами Самарской области планируется закупка 56 автобусов, работающих на газомоторном топливе. В рамках постановления Правительства РФ от 12 июля 2016 г. No 667 с 2016 г. производителям из федерального бюджета компенсируются затраты на предоставление скидки на закупку данной техники. В 2018 г. эта скидка составит порядка 21% на КПГ-технику (метан), и порядка 30% на СПГ-технику (пропан).

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