До 2020 года в регионе планируется построить семь метановых автозаправок

Кроме того, планируется приобретение трех новых передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ), 11 новых мобильных модулей газовых заправок, а также создание 12 новых сервисных центров обслуживания газобаллонной автотехники (ГБА).

Развитие сети газозаправочных станций будет осуществляться за счет средств ООО «Газпром ГМТ» и ООО «РН газотопливная компания».

В настоящее время в регионе функционируют шесть АГНКС на компримированном природном газе (КПГ), два передвижных автомобильных газовых заправщика (ПАГЗ) и два мобильных модуля газовых заправок, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».

Развитие инфраструктуры использования газомоторного топлива ведется в рамках реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014−2020 годы. Проводится модернизация материально-технической базы парка транспортных средств путем субсидирования закупки автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе. За период реализации госпрограммы планируется субсидировать закупку 591 автобуса и 235 единиц техники для ЖКХ, использующих КПГ в качестве топлива. В 2014 г. закуплено 82 автобуса, в 2015 г. — 143 автобуса и 13 единиц техники для ЖКХ, в 2016 г. — 60 автобусов и 29 единиц техники для ЖКХ, в 2017 г. — два автобуса. Участники госпрограммы: Самара, Тольятти, Отрадный, Кинель, Похвистнево, а так же Кошкинский и Похвистневский районы губернии.