Лепс попал в больницу с переломанными ребрами

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что эстрадный исполнитель упал и получил перелом нескольких ребер. Подробности инцидента не раскрываются.

Представительница Лепса Наталья Мостакова подтвердила телеканалу РЕН ТВ, что музыкант находится в больнице, однако не стала называть причину госпитализации. Она заверила, что исполнитель скоро будет выписан из медицинского учреждения.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Мостакову, Лепс проходит обследование в столичной Боткинской больнице. Его состояние не вызывает опасений, заявила представительница музыканта.

16 мая стало известно, что Лепсу отказали во въезде в Израиль. Певец собирался посетить страну в рамках концертного тура. В 2016 году артисту без объяснения причин отказались выдать британскую визу.