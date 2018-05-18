Сорвавшийся в Симферополе лифт не был новым

Источник: "Российская газета"

— Да, кабина пролетела с грохотом три этажа. Это два дня назад было, — рассказал житель дома Александр Грабовский.

По его словам, сорвавшийся с соседом Михаилом Борецким лифт не был новым, хотя дом начали заселять лишь в декабре 2016 года.

— В одном подъезде у нас новый лифт производства Карачаровского механического завода, он отлично работает, к нему претензий нет, — сообщил Александр. — А в том подъезде, где произошло ЧП, умудрились поставить бывший в употреблении лифт. С ним с самого начала были проблемы.

Соседи по подъезду подтвердили, что аварийный лифт с первых дней барахлил.

— Кабину постоянно трясет, она вибрирует, просто страшно, — рассказали другие соседи.

Кроме того, если кто-то из мамочек едет с коляской, то сопровождающий ее человек уже не помещается в лифт. После аварии лифт отключили. Когда его снова запустят, никто из жильцов не знает. На момент приезда журналиста «РГ» никакие ремонтные работы не проводились.

— У нас на верхнем этаже живет многодетная семья, есть двое детей-инвалидов, — рассказала жительницы первого этажа Мария. — Как они сейчас выходят из положения, не знаю. Получается, что только на руках больных детей носить.

В то же время в администрации Симферополя факт падения лифта отрицают, называя случившееся простой остановкой кабины.

— Ничего нигде не падало, лифт просто остановился. Это слухи, — прокомментировал происшествие глава администрации города Игорь Лукашев. — Он просто остановился. Никто не пострадал. Только эмоциональное потрясение у того, кто застрял.

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