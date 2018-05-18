Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Евгения Плющенко осудили за экстремальное хобби его сына
Зрители массово покинули зал во время премьеры фильма в Каннах
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
«Вышли из порта, и сразу на дно»: эксперты о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Глава Сербии сообщил о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на школу
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
14:49 (мск), источник: "Российская газета"

Сорвавшийся в Симферополе лифт не был новым

Лифт, сорвавшийся в новом доме в Симферополе по улице Балаклавской, 121, не был новым. В одном из двух подъездов первого в крымской столице социального дома установили бывший в употреблении лифт. Об этом «РГ» рассказали жильцы дома, подтвердившие факт инцидента.

Источник: "Российская газета"

— Да, кабина пролетела с грохотом три этажа. Это два дня назад было, — рассказал житель дома Александр Грабовский.

По его словам, сорвавшийся с соседом Михаилом Борецким лифт не был новым, хотя дом начали заселять лишь в декабре 2016 года.

— В одном подъезде у нас новый лифт производства Карачаровского механического завода, он отлично работает, к нему претензий нет, — сообщил Александр. — А в том подъезде, где произошло ЧП, умудрились поставить бывший в употреблении лифт. С ним с самого начала были проблемы.

Соседи по подъезду подтвердили, что аварийный лифт с первых дней барахлил.

— Кабину постоянно трясет, она вибрирует, просто страшно, — рассказали другие соседи.

Кроме того, если кто-то из мамочек едет с коляской, то сопровождающий ее человек уже не помещается в лифт. После аварии лифт отключили. Когда его снова запустят, никто из жильцов не знает. На момент приезда журналиста «РГ» никакие ремонтные работы не проводились.

— У нас на верхнем этаже живет многодетная семья, есть двое детей-инвалидов, — рассказала жительницы первого этажа Мария. — Как они сейчас выходят из положения, не знаю. Получается, что только на руках больных детей носить.

В то же время в администрации Симферополя факт падения лифта отрицают, называя случившееся простой остановкой кабины.

— Ничего нигде не падало, лифт просто остановился. Это слухи, — прокомментировал происшествие глава администрации города Игорь Лукашев. — Он просто остановился. Никто не пострадал. Только эмоциональное потрясение у того, кто застрял.

Кстати

В марте нынешнего года на этой же улице произошла авария в кабине лифта, окончившаяся гибелью женщины и ее грудного ребенка. 16 мая стало известно, что суд по иску прокурора обязал симферопольскую управляющую компанию «Центральный жилсервис» приостановить эксплуатацию почти десятка лифтов в многоквартирных жилых домах на Балаклавской. Эта же управляющая компания обслуживает лифт на улице Балаклавской, 121, где произошло новое ЧП.

Все новости региона
 Москва отметит День России большим уличным фестивалем
Путин согласился с предложениями Медведева по кадровому составу кабмина
Утвержден состав нового правительства РФ
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Ученые сочли российскую Арктику прародиной птиц
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь