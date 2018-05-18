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15:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области стартует разъяснительная кампания по тарифам

Разъяснительная кампания по вопросам тарифного регулирования, жилищно-коммунальных услуг в Волгоградской области начнется 1 июня.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Госжилнадзора, сотрудники ведомства расскажут о порядке начисления платы и переходе на «прямые договоры» с ресурсоснабжающими организациями и об изменениях в жилищном законодательстве.

Данные мероприятия запланированы не только для жителей, но и для представителей органов власти, управляющих компаний. Разъяснительная кампания пройдет с 1 июня по 12 октября. О дате выездных встреч можно узнать на сайтах Госжилнадзора, комитетов по тарифам, ЖКХ, а также в районных администрациях.

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