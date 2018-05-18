В Волгоградской области стартует разъяснительная кампания по тарифам
Разъяснительная кампания по вопросам тарифного регулирования,
Разъяснительная кампания по вопросам тарифного регулирования,
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Данные мероприятия запланированы не только для жителей, но и для представителей органов власти, управляющих компаний. Разъяснительная кампания пройдет с 1 июня по 12 октября. О дате выездных встреч можно узнать на сайтах Госжилнадзора, комитетов по тарифам, ЖКХ, а также в районных администрациях.