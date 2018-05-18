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16:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде ОНФ проверил дворы, отремонтированные в 2017 году

Активисты Общероссийского народного фронта провели контрольные рейды по дворовым территориям Волгограда, которые благоустраивались в 2017 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ОНФ, много нареканий вызвало состояние металлических ограждений зеленых зон — они сильно поржавели, хотя были установлены несколько месяцев назад. Особенно это касается дворов Центрального района по улице Советской, № 4, № 8, № 12, № 14А, Аллее Героев, 1 и проспекту Ленина, 41.

В ходе рейдов были обнаружены также многочисленные недостатки на детских и спортивных площадках — рытвины, кирпичи, строительный мусор, оборванные цепи и выломанные рейки на мостиках, качелях, сломанные перила на горке и другое.

Детский городок во дворе по Аллее Героев, 1 вообще установлен прямо на асфальте. Что касается дорожного покрытия, уложенного во дворах, то оно не вызвало замечаний у общественников, за исключением единичных случаев — по улицам Советской, 4 и Новоузенской, 4 частично разрушены бортовые камни, а во дворе по Триумфальной, 12 — большая трещина на пешеходной дорожке. По словам активиста регионального отделения ОНФ Сергея Горбунова, все недостатки отражены в актах осмотра.

«Следующим шагом станет направление писем-претензий в адрес руководства ответственных за устранение недостатков муниципальных организаций. Мы обязательно проконтролируем этот процесс. Также мы обращаемся к гражданам с просьбой бережнее относиться к имуществу», — отметил общественник.

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