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15:47 (мск), источник: Клопс.ru

Чиновники калининградского правительства приехали на работу на велосипедах

Калининградцы в пятницу, 18 мая, приняли участие в акции «На работу на велосипеде». Как сообщает сайт регионального правительства, к мероприятию присоединились представители власти.

«Основная цель мероприятия — показать, что это эффективное средство передвижения, способ поддержания физической формы и инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. Традиционно к акции присоединилось правительство Калининградской области», — отметили в правительстве.

Среди тех, кто на день отказался от автомобиля в пользу велосипеда, губернатор Антон Алиханов, первый заместитель председателя регионального правительства Алексей Родин, министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, министр социальной политики Анжелика Майстер и министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Я с удовольствием каждый год участвую в этой акции. И сейчас приехала к зданию правительства Калининградской области на велосипеде, — объяснила Анжелика Майстер. — В нашем доме велосипеды есть у каждого члена семьи, поэтому крутить педали и преодолевать большие расстояния мне не впервой».

К акции всем коллективом присоединилось подведомственное учреждение министерства экономики Калининградской области «Информационно-расчётный центр», а также сотрудники прокуратуры Калининградской области.

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