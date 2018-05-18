Чиновники калининградского правительства приехали на работу на велосипедах

«Основная цель мероприятия — показать, что это эффективное средство передвижения, способ поддержания физической формы и инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. Традиционно к акции присоединилось правительство Калининградской области», — отметили в правительстве.

Среди тех, кто на день отказался от автомобиля в пользу велосипеда, губернатор Антон Алиханов, первый заместитель председателя регионального правительства Алексей Родин, министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, министр социальной политики Анжелика Майстер и министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Я с удовольствием каждый год участвую в этой акции. И сейчас приехала к зданию правительства Калининградской области на велосипеде, — объяснила Анжелика Майстер. — В нашем доме велосипеды есть у каждого члена семьи, поэтому крутить педали и преодолевать большие расстояния мне не впервой».