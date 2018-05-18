В двух районах Тольятти будут построены новые школы
В 18 и 20 квартале Тольятти будут построены новые школы. В настоящее время уже подготовлена
В 18 и 20 квартале Тольятти будут построены новые школы. В настоящее время уже подготовлена
Об этом 17 мая в ходе отчета перед общественностью о работе горадминистрации в 2017 г. рассказал глава Тольятти Сергей Анташев. Он также отметил, что в 2017 г. активными темпами продолжилось строительство детского сада «Ладушки», которое будет завершено уже в этом году.
«В отчетный период строительство социальных объектов в основном осуществлялось в рамках реализации программы празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Готовятся к возведению новые объекты спорта. В 2017 году велись работы по проектированию
Что касается жилищного строительства, в 2017 г. в Тольятти сдано в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. Благодаря поддержке областного правительства улучшили жилищные условия 156 молодых семей, восемь ветеранов, приобретено 59 квартир для