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15:20 (мск), источник: Volga News

В двух районах Тольятти будут построены новые школы

В 18 и 20 квартале Тольятти будут построены новые школы. В настоящее время уже подготовлена проектно-сметная документация на эти объекты.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 17 мая в ходе отчета перед общественностью о работе горадминистрации в 2017 г. рассказал глава Тольятти Сергей Анташев. Он также отметил, что в 2017 г. активными темпами продолжилось строительство детского сада «Ладушки», которое будет завершено уже в этом году.

«В отчетный период строительство социальных объектов в основном осуществлялось в рамках реализации программы празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Готовятся к возведению новые объекты спорта. В 2017 году велись работы по проектированию физкультурно-спортивных комплексов для спортивных школ «Акробат» и «Союз». Разработана проектная документация по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пирамида», где расположится вторая сцена драматического театра «Колесо», — рассказал Сергей Анташев.

Что касается жилищного строительства, в 2017 г. в Тольятти сдано в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. Благодаря поддержке областного правительства улучшили жилищные условия 156 молодых семей, восемь ветеранов, приобретено 59 квартир для детей-сирот.

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