В двух районах Тольятти будут построены новые школы

Об этом 17 мая в ходе отчета перед общественностью о работе горадминистрации в 2017 г. рассказал глава Тольятти Сергей Анташев. Он также отметил, что в 2017 г. активными темпами продолжилось строительство детского сада «Ладушки», которое будет завершено уже в этом году.