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17:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Последние штрихи к свадьбе: папу Меган заменит принц Чарльз, а торту замены нет

В пятницу, накануне свадьбы, мать Меган должна впервые предстать перед королевой Елизаветой. А к алтарю вместо отца Меган поведет другой будущий родственник, отец ее жениха принц Чарльз.

Источник: AP 2018

В Британии идут последние приготовления к свадьбе 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл, которая состоится в субботу.

В пятницу мать невесты Дориа Рэгленд впервые встретится с королевой Елизаветой в Виндзорском замке в присутствии своей дочери и будущего зятя.

С некоторыми членами семьи Винздор она уже познакомилась, например, с принцем Чарльзом и принцем Уильямом.

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В пятницу утром стало известно — после нескольких дней неопределенности, — что принц Чарльз, будущий свёкор, поведет Меган под венец, поскольку теперь уже точно известно, что ее отец на свадьбу не приедет.

Накануне, в четверг, невеста распространила заявление, в котором подтвердила, что ее отец не прибудет на свадьбу, и выразила надежду на то, что его не будут беспокоить [представители прессы] и дадут поправить пошатнувшееся здоровье.

О том, что Томас Маркл не приедет на свадьбу, первым сообщил репортер Шон Манделл, работающий на американский новостной сайт TMZ, публикующий сплетни светской хроники.

После разговора в минувшую среду с отцом Меган репортер сообщил, что тот «чувствует себя хорошо» и «восстанавливает силы после операции».

Боль в груди усилилась из-за эмоционального перенапряжения, в котором он находился. Когда врачи сказали ему, что нужна операция, он решил, что лучше последовать их совету, хотя ему и хотелось быть в Виндзоре с Меган.
Шон Манделл
Репортер

«Он определенно ощущает, что о нем сложилось превратное мнение, — добавил Манделл. — Поэтому он и решил что-то сказать, когда я с ним связался».

А что там с тортиком?

Клэр Патэк украшает торт для новобрачных | Источник: AP 2018

Между тем стали известны подробности того, как будет выглядеть свадебный торт.

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Кондитер Клэр Патэк сказала, что он будет представлен гостям не совсем традиционным способом — в специально подготовленной «инсталляции».

А представлять он будет из себя бисквитные коржи, пропитанные сиропом из лимона и бузины, с белковым масляным кремом, который носит название швейцарской меренги.

Его подадут 600 гостям после венчания во время дневного приема, который состоится в Виндзорском замке.

Источник: AP 2018

Патэк, владеющая кондитерской Violet Bakery, расположенной в лондонском Ист-Энде, описала свое изделие как «небольшое отклонение от традиции».

Готовила она его в течение пяти дней с помощью команды из шести человек на кухне Букингемского дворца.

В рецепте использовалось около 200 итальянских лимонов из Амальфи, а также 10 бутылок сиропа из бузины с угодий королевского двора в Сандрингеме.

Запасного торта — на случай, если что-то не получится с главным изделием, — она не приготовила, сказав: «Это всего лишь торт. Он не может не получиться».
Источник: Русская служба Би-би-си

Семья в сборе?

Мать Меган Дориа Рэгленд прибыла в Лондон на этой неделе | Источник: Reuters

В Виндзор уже прибыли и другие члены королевской семьи, включая герцога и герцогиню Кембриджских, то есть принца Уильяма и Кэтрин с детьми, а также принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую, то есть принца Чарльза и его супругу Камиллу.

Мать Меган в четверг днем в Виндзорском замке познакомилась с Уильмом и Кейт и их старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

А до этого, в среду, она присутствовала на чаепитии с принцем Чарльзом и Камиллой, которое состоялось в Лондоне, в Кларенс-хаус — резиденции супругов Уэльских.

Юная принцесса Шарлотта уже имеет опыт — она была в числе подружек невесты на свадьбе своей тети, Пиппы, родной сестры Кейт | Источник: AP 2018

У Меган будет свита из 10 юных подружек невесты и пажей, и всем им еще нет восьми лет.

Она решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.

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Свою последнюю ночь перед свадьбой она проведет с матерью в графстве Бакингемшир в шикарной гостинице Cliveden House Hotel, расположенной примерно в 14,5 км к северу от Виндзорского замка.

Принц Гарри будет находиться подальше, в Аскоте, также в пятизвездочной гостинице Dorchester Collection Coworth Park вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом.

Генеральная репетиция прошла на ура

Между тем в четверг в Виндзоре прошла генеральная репетиция проезда свадебного кортежа, собравшая массу зрителей, охваченных праздничным настроением.

Все в целом прошло без сучка и задоринки, хотя некоторым лошадям не понравилось такое количество народа.

Жениха и невесту провезли по городу в лимузинах в сопровождении полиции.

Ожидается, что в субботу в Виндзоре за порядком будут следить около 250 сотрудников полиции.

И самая радостная новость — синоптики Би-би-си обещают на этот день солнечную и теплую погоду с температурой воздуха до 21 градуса по Цельсию.

Источник: AP 2018
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Великобритания готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
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