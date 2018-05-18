Последние штрихи к свадьбе: папу Меган заменит принц Чарльз, а торту замены нет

В пятницу утром стало известно — после нескольких дней неопределенности, — что принц Чарльз, будущий свёкор, поведет Меган под венец, поскольку теперь уже точно известно, что ее отец на свадьбу не приедет.
Накануне, в четверг, невеста распространила заявление, в котором подтвердила, что ее отец не прибудет на свадьбу, и выразила надежду на то, что его не будут беспокоить [представители прессы] и дадут поправить пошатнувшееся здоровье.
О том, что Томас Маркл не приедет на свадьбу, первым сообщил репортер Шон Манделл, работающий на американский новостной сайт TMZ, публикующий сплетни светской хроники.
После разговора в минувшую среду с отцом Меган репортер сообщил, что тот «чувствует себя хорошо» и «восстанавливает силы после операции».
Боль в груди усилилась из-за эмоционального перенапряжения, в котором он находился. Когда врачи сказали ему, что нужна операция, он решил, что лучше последовать их совету, хотя ему и хотелось быть в Виндзоре с Меган.
Шон Манделл
Репортер
«Он определенно ощущает, что о нем сложилось превратное мнение, — добавил Манделл. — Поэтому он и решил что-то сказать, когда я с ним связался».
А что там с тортиком?
Клэр Патэк украшает торт для новобрачных | Источник:AP 2018
Между тем стали известны подробности того, как будет выглядеть свадебный торт.
Кондитер Клэр Патэк сказала, что он будет представлен гостям не совсем традиционным способом — в специально подготовленной «инсталляции».
А представлять он будет из себя бисквитные коржи, пропитанные сиропом из лимона и бузины, с белковым масляным кремом, который носит название швейцарской меренги.
Его подадут 600 гостям после венчания во время дневного приема, который состоится в Виндзорском замке.
Источник:AP 2018
Патэк, владеющая кондитерской Violet Bakery, расположенной в лондонском Ист-Энде, описала свое изделие как «небольшое отклонение от традиции».
Готовила она его в течение пяти дней с помощью команды из шести человек на кухне Букингемского дворца.
В рецепте использовалось около 200 итальянских лимонов из Амальфи, а также 10 бутылок сиропа из бузины с угодий королевского двора в Сандрингеме.
Запасного торта — на случай, если что-то не получится с главным изделием, — она не приготовила, сказав: «Это всего лишь торт. Он не может не получиться».
Источник:Русская служба Би-би-си
Семья в сборе?
Мать Меган Дориа Рэгленд прибыла в Лондон на этой неделе | Источник:Reuters
В Виндзор уже прибыли и другие члены королевской семьи, включая герцога и герцогиню Кембриджских, то есть принца Уильяма и Кэтрин с детьми, а также принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую, то есть принца Чарльза и его супругу Камиллу.
Мать Меган в четверг днем в Виндзорском замке познакомилась с Уильмом и Кейт и их старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
А до этого, в среду, она присутствовала на чаепитии с принцем Чарльзом и Камиллой, которое состоялось в Лондоне, в Кларенс-хаус — резиденции супругов Уэльских.
Юная принцесса Шарлотта уже имеет опыт — она была в числе подружек невесты на свадьбе своей тети, Пиппы, родной сестры Кейт | Источник:AP 2018
У Меган будет свита из 10 юных подружек невесты и пажей, и всем им еще нет восьми лет.
Она решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.