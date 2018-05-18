Екатеринбуржцев будут выгонять с лесных прогулок, пикников и шашлыков

Источник: AP 2018

В выходные синоптики обещают екатеринбуржцам долгожданное тепло. Ожидается, что днем в городе воздух прогреется до +27. Многие захотят отправиться на лесную прогулку, шашлыки или пикник. Однако тем, кто запланировал отдых на природе, лучше пересмотреть свои планы — сбыться им не суждено.

— Городские власти обратились к Управлению Министерства внутренних дел РФ по Екатеринбургу с просьбой оказать содействие работникам «Екатеринбургского лесничества» и ограничить посещение гражданами городских лесов и помочь в поиске тех, кто намеренно поджигает траву, — рассказали в мэрии.