Екатеринбуржцев будут выгонять с лесных прогулок, пикников и шашлыков
В городе до сих пор действует особый противопожарный режим.
В городе до сих пор действует особый противопожарный режим.
В выходные синоптики обещают екатеринбуржцам долгожданное тепло. Ожидается, что днем в городе воздух прогреется до +27. Многие захотят отправиться на лесную прогулку, шашлыки или пикник. Однако тем, кто запланировал отдых на природе, лучше пересмотреть свои планы — сбыться им не суждено.
— Городские власти обратились к Управлению Министерства внутренних дел РФ по Екатеринбургу с просьбой оказать содействие работникам «Екатеринбургского лесничества» и ограничить посещение гражданами городских лесов и помочь в поиске тех, кто намеренно поджигает траву, — рассказали в мэрии.
В Администрации напомнили, что с конца апреля в городе введен особый противопожарный режим. До его окончания запрещено ходить в леса и на торфянники, проводить огневые работы, выжигать траву возле садов и жилых домов.