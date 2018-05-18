В Крыму прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации

Одним из главных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации, стал мемориальный комплекс возрождения реабилитированных народов на станции «Сирень» Бахчисарайского района. Мы традиционно собираемся 18 мая на этом месте почтить память тех, кто не вернулся после депортации. Память о них мы сохраним навечно. После возвращения в Российскую Федерацию, на нашу историческую Родину, мы получили новый шанс на развитие. Получили уверенность в том, что дальше культура и традиции всех народов, проживающих на территории Республики Крым, и в особенности тех, кто пострадал от депортации, не будут забыты и будут развиваться. Ведь государством сегодня делается для этого всё. Наш Президент Владимир Владимирович Путин своим историческим указом 21 апреля 2014 года восстановил справедливость и реабилитировал всех тех, кто был депортирован по национальному признаку. Уверен, что страшные страницы истории никогда не повторятся, — сказал в ходе траурного митинга Глава Крыма. Кроме того, Сергей Аксёнов добавил, что мемориальный комплекс на станции «Сирень» будет достроен и станет памятным местом для молодого поколения разных национальностей. Для крымчан День депортации — это трагической событие. Совершено было очень серьезное, масштабное преступление. Сейчас оно осуждено. Все выводы сделаны. И задача нашего поколения, поколения политиков, — помнить, чтоб все, то, что произошло более 70-ти лет назад, никогда не повторилось, — заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев отметил, что в этот памятный день, вместе с крымскими татарами находятся представители всех конфессий. Нас радует единство. Наши чувства и помыслы должны быть направлены в будущее. Мы должны жить в мире и делиться куском хлеба с ближним. Нам необходимо быть терпимыми друг к другу, в этом залог процветания, — подчеркнул Муфтий. Из архивных сведений следует: из Крыма в мае 1944 года было депортировано 200 174 крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. 78% депортированных оказались в Узбекистане. По официальной статистике в дороге погибло до 320 человек. До конца войны в местах ссылки погибло еще 20% депортированных.