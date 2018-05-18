В Крыму прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации
В Крыму сегодня вспоминали события 1944 года.
В Крыму сегодня вспоминали события 1944 года.
В 74-ю годовщину Дня памяти жертв депортации народов Крыма в Симферополе прошли траурные мероприятия: возложения цветов и венков к закладному камню на привокзальной аллее, откуда в мае 1944 года отправлялись железнодорожные составы с депортированными; к мемориальному памятнику у Ботанического сада Таврической академии КФУ им. Вернадского; к
Одним из главных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации, стал мемориальный комплекс возрождения реабилитированных народов на станции «Сирень» Бахчисарайского района. Мы традиционно собираемся 18 мая на этом месте почтить память тех, кто не вернулся после депортации. Память о них мы сохраним навечно. После возвращения в Российскую Федерацию, на нашу историческую Родину, мы получили новый шанс на развитие. Получили уверенность в том, что дальше культура и традиции всех народов, проживающих на территории Республики Крым, и в особенности тех, кто пострадал от депортации, не будут забыты и будут развиваться. Ведь государством сегодня делается для этого всё. Наш Президент Владимир Владимирович Путин своим историческим указом 21 апреля 2014 года восстановил справедливость и реабилитировал всех тех, кто был депортирован по национальному признаку. Уверен, что страшные страницы истории никогда не повторятся, — сказал в ходе траурного митинга Глава Крыма. Кроме того, Сергей Аксёнов добавил, что мемориальный комплекс на станции «Сирень» будет достроен и станет памятным местом для молодого поколения разных национальностей. Для крымчан День депортации — это трагической событие. Совершено было очень серьезное, масштабное преступление. Сейчас оно осуждено. Все выводы сделаны. И задача нашего поколения, поколения политиков, — помнить, чтоб все, то, что произошло более 70-ти лет назад, никогда не повторилось, — заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев отметил, что в этот памятный день, вместе с крымскими татарами находятся представители всех конфессий. Нас радует единство. Наши чувства и помыслы должны быть направлены в будущее. Мы должны жить в мире и делиться куском хлеба с ближним. Нам необходимо быть терпимыми друг к другу, в этом залог процветания, — подчеркнул Муфтий. Из архивных сведений следует: из Крыма в мае 1944 года было депортировано 200 174 крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. 78% депортированных оказались в Узбекистане. По официальной статистике в дороге погибло до 320 человек. До конца войны в местах ссылки погибло еще 20% депортированных.
В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.
В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.
21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации
По данным Госкомитета по по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе: крымских татар — 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев — 8,6 тысяч человек. С 2014 по 2017 годы впервые объем финансирования мероприятий по обустройству граждан из числа реабилитированных народов составил порядка 3,5 млрд. рублей. За этот период была введена в эксплуатацию общеобразовательная школа № 44 имени Героя России Алиме Абденнановой на 825 мест. 460 семей из числа реабилитированных были обеспечены собственным жильем. Еще 344 семьям оказана единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья. С начала 2018 года, в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) по