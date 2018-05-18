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15:45 (мск), источник: Известия

Журнал GQ озадачил читателей обложкой-многоножкой

Журнал GQ выпустил новый номер с необычной обложкой.

Пользователи Сети спорят, была ли иллюстрация оригинальной задумкой или досадной ошибкой бильд-редактора. На обложке изображены актриса и комик Кейт Маккиннон, автор скетчей Сара Сильверман и продюсер и комик Исса Рей, сообщает РЕН ТВ.Presenting the 2018 #GQComedyIssue, starring Kate McKinnon, @IssaRae, & @SarahKSilverman t.co/OiWFIdo6lC pic.twitter.com/9BsNxEuvDo— GQ Magazine (@GQMagazine) 17 мая 2018 г. Несмотря на то что на обложке всего три человека, читатели могут видеть больше шести рук и шести ног. Так, Сильверман обнимает неопознанная рука, которая будто растет из ее волос. К плечу Рей тянется чье-то запястье. Между Рей и Сильверман неожиданно появляется чья-то нога, а внизу — еще одна рука. Кроме того, нога Маккиннон неестественно вывернута. Коллаж, вероятно, стал ответом на появление в январе на обложке глянцевого журнала Vanity Fair актрисы Риз Уизерспун с тремя ногами.

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