В Башкирии в центрах «Семья» начали работу семейные медиаторы

Напомним, в конце марта в Башкортостане в рамках проекта «Семейная навигация» была проведена учеба психологов. Проект направлен на профилактику разводов путем внедрения примирительных технологий, а именно — медиации. Далее в апреле в центрах «Семья» пилотных муниципалитетов республики были открыты комнаты примирения, в которых на днях начали свою работу семейные медиаторы.

Главная задача медиаторов — работа с семейными парами по сохранению брака, помочь им договориться, услышать и понять друг друга. Помощь оказывается бесплатно, на добровольной основе.

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Записаться на первичный прием можно по телефону: 8 800 347 50 00 в будние дни с 11 до 20 часов. Звонок бесплатный. Первичный информационный прием семейные медиаторы проводят каждую среду с 11.00 до 20.00 часов по следующим адресам:

— г. Уфа, Кировский район, ул. 50 лет СССР, д. 27/1; тел. 286−02−37;.

— г. Уфа, Демский район, ул. Мусоргского, 19 а; тел. 286−12−53;.

— г. Уфа, Октябрьский район, ул. Р. Зорге, 31; тел. 286−02−16;.

— г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, 103; тел. 286−02−52;.

— г. Уфа, Орджоникидзевский район, Калиниский район, ул. Б. Хмельницкого, 68/1; тел. 286−02−36;.

— г. Уфа, Советский район, ул. Пархоменко, 133/1; тел. 276−56−12;.

— Благовещенский район, г. Благовещенск ул. Кирова, 3; тел. (34766) 2−21−58 (с июня 2018 года по адресу: ул. Седова, 107);.

— Чишминский район, с. Чишмы, ул. Кирова, 19; тел. (34797) 2−26−55;.

— Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 40; тел. (34765) 2−12−82;.

— г. Кумертау, ул. Горького, 11; тел. (34761) 2−04−20, 4−10−48.

После апробации проекта в пилотных муниципалитетах проект планируется распространить по всей республике.

2018 год в Башкортостане объявлен Годом семьи. По словам руководителя региона Рустэма Хамитова, это решение в полной мере соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного в 2017 году Президентом России.

В ходе своего ежегодного послания Госсобранию — Курултаю РБ глава Башкортостана поручил Правительству республики рассмотреть вопрос расширения категорий молодых семей, имеющих право на получение выплаты в 300 тысяч рублей за первенца, а также направлений ее использования.