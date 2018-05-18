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15:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане десять МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В конце июня — начале июля многофункциональные центры в Татарстане начнут принимать заявления на выдачу биометрического загранпаспорта.

Источник: ИА Татар-информ

В республике заграничные паспорта нового образца будут выдавать десять МФЦ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Готовится конкурсная документация. Пока регламент не отработан. Ждем, когда нам пришлют готовую инструкцию по работе», — сказала спикер.

По ее словам, выдавать биометрические загранпаспорта будут только в крупных городах Татарстана с численностью населения более 100 тыс. человек. «Думаю, что в июле начнем принимать документы в Казани, а в августе-сентябре и в других городах, например, в Нижнекамске, в Альметьевске. Это будет очень востребованная услуга», — отметила Музафарова.

За счет республиканских средств закуплено необходимое оборудование, на которое было потрачено 7 млн рублей, подчеркнула директор МФЦ в РТ.

«Закупили биометрические чемоданчики, это очень дорогое оборудование. Нам сообщили, что около этого чемоданчика обязательно должен находиться сотрудник УФМС. Специалист МФЦ не может один на один находиться около этого оборудования. Регламентом будет отработано, за какое время можно будет получить биометрический загранпаспорт. Сейчас его выдают в течение месяца, надеюсь, что у нас будет также», — заключила спикер.

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