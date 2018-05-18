В Татарстане десять МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта

Источник: ИА Татар-информ

В республике заграничные паспорта нового образца будут выдавать десять МФЦ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Готовится конкурсная документация. Пока регламент не отработан. Ждем, когда нам пришлют готовую инструкцию по работе», — сказала спикер.

По ее словам, выдавать биометрические загранпаспорта будут только в крупных городах Татарстана с численностью населения более 100 тыс. человек. «Думаю, что в июле начнем принимать документы в Казани, а в августе-сентябре и в других городах, например, в Нижнекамске, в Альметьевске. Это будет очень востребованная услуга», — отметила Музафарова.

За счет республиканских средств закуплено необходимое оборудование, на которое было потрачено 7 млн рублей, подчеркнула директор МФЦ в РТ.