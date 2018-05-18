В Нижнем Новгороде и области ожидаются град и грозы

Источник: AP 2018

В ближайшие один — три часа в Нижнем Новгороде и области местами ожидаются ливни, грозы и град. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении юго-западного и южного ветров, порывы которых будут достигать 15−20 м/с.

Согласно прогнозам ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» плохая погода сохранится вечером 18 мая и будет бушевать в первую половину ночи следующего дня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, а также могут упасть деревья со слабой корневой системой.

Во время града желательно не выходить из помещения и держаться подальше от окон. Если непогода застала вас на улице, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.