В Нижнем Новгороде и области ожидаются град и грозы
Погода испортится в ближайшие один — три часа.
Погода испортится в ближайшие один — три часа.
В ближайшие один — три часа в Нижнем Новгороде и области местами ожидаются ливни, грозы и град. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении
Согласно прогнозам ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» плохая погода сохранится вечером 18 мая и будет бушевать в первую половину ночи следующего дня.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, а также могут упасть деревья со слабой корневой системой.
Во время града желательно не выходить из помещения и держаться подальше от окон. Если непогода застала вас на улице, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Управляя автомобилем, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, что может привести к заносам и скольжению.