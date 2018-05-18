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15:33 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики рассказали о самом теплом дне в мае

После майского снега погода в Омске буквально на один день порадует по-настоящему летним теплом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 762 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

Согласно прогнозу, составленным Обь-Иртышским Гидрометцентром с 19 по 25 мая, этим днем станет предстоящий понедельник, 21 мая.

«Днем 19 мая ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Южный ветер принесет долгожданное потепление, и к понедельнику максимальная температура воздуха окажется в пределах +22…+28°. В последующие дни сохранится теплая погода», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.

При прогреве в отдельных районах области могут развиться кратковременные дожди с грозами, шквалистое усиление ветра.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 18 мая с сохранением до утра 19 мая есть вероятность резкого усиления ветра.

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