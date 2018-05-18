Синоптики рассказали о самом теплом дне в мае
После майского снега погода в Омске буквально на один день порадует
После майского снега погода в Омске буквально на один день порадует
Согласно прогнозу, составленным
«Днем 19 мая ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Южный ветер принесет долгожданное потепление, и к понедельнику максимальная температура воздуха окажется в пределах +22…+28°. В последующие дни сохранится теплая погода», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.
При прогреве в отдельных районах области могут развиться кратковременные дожди с грозами, шквалистое усиление ветра.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 18 мая с сохранением до утра 19 мая есть вероятность резкого усиления ветра.