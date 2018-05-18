Синоптики рассказали о самом теплом дне в мае

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Согласно прогнозу, составленным Обь-Иртышским Гидрометцентром с 19 по 25 мая, этим днем станет предстоящий понедельник, 21 мая.

«Днем 19 мая ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Южный ветер принесет долгожданное потепление, и к понедельнику максимальная температура воздуха окажется в пределах +22…+28°. В последующие дни сохранится теплая погода», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.

При прогреве в отдельных районах области могут развиться кратковременные дожди с грозами, шквалистое усиление ветра.