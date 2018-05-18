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15:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 21—25 мая

Электричество планируется отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 21—25 мая.

Согласно информации из официальных источников, 21 мая с 9.00 до 17.00 света не будет в ряде домов на улице Пахотной, проспекте 40-летия Победы и в переулке Молочном.

22 мая в это же время планируется отключить электричество на улицах Думенко и Миронова.

С 10.00 до 14.00 запланировано отключение на улицах Вересаева, Камо, Минина, Саранской, Щаденко и Щорса, а также в переулке Летном.

23 мая с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача электричества в ряд домов на улицах Книжной, Майской, Советской, 8-й и 10-й Линиях, а также на проспекте 40-летия Победы.

24 мая с 9.00 до 16.00 свет отключат на улицах Горсоветской, Школьной и в переулке Клавишном.

25 мая в это же время запланировано отключение на улицах Тюхряева, Школьной и 40-я Линия, а также в переулках Клавишном и Агрономическом.

Причина неудобств — проведение работ на подстанциях с целью исключения аварийных ситуаций.

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