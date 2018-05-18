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16:01 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские врачи готовятся к особо опасным чужестранным лихорадкам

В Волгограде состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии Волгоградской области, на котором главы медицинских учреждений региона и руководители профильных комитетов и областного управления Роспотребнадзора обсудили вопросы готовности к проведению матчей Чемпионата мира по футболу летом 2018 года. В частности, речь шла о возможностях системы здравоохранения справиться с особо опасными инфекционными заболеваниями.

Источник: РИАЦ

— Эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области стабильная: у нас отсутствуют случаи заболеваний дифтерией, краснухой, полиомиелитом, столбняком. Однако при проведении массовых международных мероприятий, в том числе спортивных, всегда есть риск завоза и распространения инфекционных болезней и возникновения чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера. Это обусловлено тесным контактом с участниками, которые прибудут из многих стран мира и регионов России, — сообщил заместитель губернатора Владимир Шкарин.

Главный внештатный инфекционист региона Елена Хлопотова предупредила, что гости могут привезти чуму, холеру, туляремию, полиомиелит, желтую лихорадку, лихорадку Ласса, лихорадку денге: на территории стран, чьи сборные сыграют на стадионе «Волгоград Арена», фиксируются случаи этих заболеваний. Задача медиков — подготовиться к возможным «подаркам», обучив специалистов определенным алгоритмам и создав необходимую базу для своевременных мероприятий: выявления очага инфекции, транспортировки пациента, диагностики, изолирования и лечения. По словам Хлопотовой, врачей проинструктировали на двух семинарах, состоявшихся в марте текущего года.

Одним из медучреждений, куда планируют помещать пациентов с подозрениями на инфекционные заболевания, станет Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница. Здесь готовятся боксы для VIP-гостей мундиаля, футболистов и волонтеров, которые будут контактировать с основной массой туристов, организуя людские потоки и мероприятия в рамках проведения Чемпионата мира. По заверению главврача медучреждения Александра Алюшина, больница практически готова к выполнению возлагаемых на нее обязательств: для пациентов, которые будут вынуждены по каким-либо причинам вместо достопримечательностей Волгограда рассматривать интерьер палаты, отведут корпус № 4, где боксы уже оборудованы всем необходимым для забора биологического материала, имеются помещения для переодевания персонала. Резервным сделают корпус № 2. Во всей больнице проведен ремонт и закуплено оборудование. На эти цеди было потрачено порядка 5 млн рублей. В конце следующей недели медики планируют провести дооснащение клиники: ожидается поставка необходимых технических средств.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора Волгоградской области Юрий Кетов подчеркнул, что детская инфекционная больница может быть признана готовой после исполнения некоторых предписаний.

— В марте была проведена повторная комиссионная проверка: вопрос находится на контроле главного санитарного врача России. Был проведен комплекс мероприятий по устранению замечаний. Вчера мы вышли с инспекцией: на 18 мая клиника готова к приему пациентов с особо опасными инфекционными заболеваниями при условии дооснащения боксов пятого отделения установками фильтрации тонкой очистки и обеззараживания воздуха, организации обеззараживания отходов класса «Б» химическими и физическими методами на территории учреждения и обеспечения детской клиники койками для взрослого населения в соответствии с утверждённым коечным фондом по перепрофилированию. Это приложение № 23 порядка госпитализации больных на особо опасную инфекцию, — уточнил представитель надзорного ведомства.

Александр Алюшин пообещал, что требования Роспотребнадзора будут учтены.

Вопросов по готовности диагностических лабораторий у ревизоров не возникает.

— Получена оценка готовности к приему пациентов в международном аэропорту. Но следует помнить, что и внутри России будут перемещаться гости чемпионата, — добавила глава ведомства Ольга Зубарева.

На совещании речь шла также о главных переносчиках инфекционных заболеваниях — кровососущих насекомых. На противокомариную и антиклещевую кампании потратят десятки миллионов рублей. Часть средств в виде безопасного, как уверяют специалисты, для человека и теплокровных животных, но смертоносного для личинок двукрылых бактицида распылили уже самолеты над Среднеахтубинским районом. Также от потомства комаров и мошек были обработаны территории, прилегающие к стадиону, и пойма. Волгоградцы пока не могут заметить желаемого эффекта: по словам главврача Волгоградской областной дезинсекционной станции Максима Анищенко, активный сброс воды и большой разлив рек способствуют размножению кровососущих насекомых. Но главе учреждения было поручено продолжать дезинсекционные мероприятия в соответствии с графиком.

— Комплекс мероприятий идет по научным разработкам, которые обещают сократить количество комаров, но не уничтожить их полностью, — подчеркнул Владимир Шкарин.

Для комфортных условий и минимизации риска инфицирования при помощи летающих переносчиков болезней стадион и прилегающие к нему территории будут обрабатывать накануне матчей, за сутки. Таким образом, за день до 18, 22, 25 и 28 июня 2 км вокруг «Волгоград Арены» станут большим кладбищем личинок, а на их мертвых «телах» в указанные даты сыграют сборные Англии и Туниса, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.

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