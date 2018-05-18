В Красноярске на месяц закрыли родильный дом № 1

Родильный дом в мкрн Солнечный на месяц закрыли на ремонт, сообщили в министерстве здравоохранения по Красноярскому краю.

За это время планируется провести капитальный ремонт в физиокабинете, смотровой гинекологического обсервационного отделения, смотровой комнате отделения новорожденных, выписной акушерского корпуса. В палатах обещают провести капитальный ремонт, заменить радиаторы, напольное покрытие, входные двери, отремонтируют стены и санузлы. Откроется родильный дом 18 июня.