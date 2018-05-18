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16:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на месяц закрыли родильный дом № 1

За это время в здании проведут капитальный ремонт.

Родильный дом в мкрн Солнечный на месяц закрыли на ремонт, сообщили в министерстве здравоохранения по Красноярскому краю.

За это время планируется провести капитальный ремонт в физиокабинете, смотровой гинекологического обсервационного отделения, смотровой комнате отделения новорожденных, выписной акушерского корпуса. В палатах обещают провести капитальный ремонт, заменить радиаторы, напольное покрытие, входные двери, отремонтируют стены и санузлы. Откроется родильный дом 18 июня.

На время ремонта пациенток будут направлять в другие учреждения. Кстати, красноярки сами могут выбрать медучреждение.

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