Рустэм Хамитов поделился детскими воспоминаниями о Юрии Гагарине на награждении школьников 

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, во время вручения он поделился воспоминаниями о первом космонавте страны.

— В это трудно поверить, но когда-то я тоже был маленьким. Мне было шесть лет. 1 мая 1961 года на Красной площади в Москве состоялась многочисленная, большая демонстрация, и родители взяли меня с собой на этот праздник. Когда мы вошли с колонной на Красную площадь, то увидели, что на мавзолее стоит Юрий Алексеевич Гагарин. Отец посадил меня на плечи, и я во всё горло кричал: «Гагарин, Гагарин!», — рассказал Рустэм Хамитов.

В олимпиаде приняли участие более 120 тысяч школьников из 460 тысяч учащихся в Башкирии. Абсолютными победителями стали те, кто занял 1 место по двум предметам. Также это те школьники, которые заняли 1 и призовое место по двум дисциплинам.