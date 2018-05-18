Рустэм Хамитов поделился детскими воспоминаниями о Юрии Гагарине на награждении школьников
Глава Башкирии Рустэм Хамитов наградил абсолютных победителей Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов наградил абсолютных победителей Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина.
Как сообщает
— В это трудно поверить, но
В олимпиаде приняли участие более 120 тысяч школьников из 460 тысяч учащихся в Башкирии. Абсолютными победителями стали те, кто занял 1 место по двум предметам. Также это те школьники, которые заняли 1 и призовое место по двум дисциплинам.
Напомним, Юрий Гагарин — первый в мировой истории человек, вышедший в космос. После 108 минут полета он приземлился в Саратовской области. Гагарин превратился в мировую знаменитость. На Красной площади проходил митинг, где Никита Хрущев объявил о присвоении ему званий Герой Советского Союза и