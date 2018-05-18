Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США угрожают «Северному потоку-2»: Германия быстро ответила
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Джордж и Шарлотта исполнят почетные роли на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Из чего на самом деле делают магазинные пельмени
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Знарок — о проигрыше сборной России: Жалко мне ребят
Воробьев: Пожинаем плоды 90-х, когда страна была развалена
Глава Сербии сообщил о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на школу
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
15:47 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Рустэм Хамитов поделился детскими воспоминаниями о Юрии Гагарине на награждении школьников

Глава Башкирии Рустэм Хамитов наградил абсолютных победителей Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, во время вручения он поделился воспоминаниями о первом космонавте страны.

— В это трудно поверить, но когда-то я тоже был маленьким. Мне было шесть лет. 1 мая 1961 года на Красной площади в Москве состоялась многочисленная, большая демонстрация, и родители взяли меня с собой на этот праздник. Когда мы вошли с колонной на Красную площадь, то увидели, что на мавзолее стоит Юрий Алексеевич Гагарин. Отец посадил меня на плечи, и я во всё горло кричал: «Гагарин, Гагарин!», — рассказал Рустэм Хамитов.

В олимпиаде приняли участие более 120 тысяч школьников из 460 тысяч учащихся в Башкирии. Абсолютными победителями стали те, кто занял 1 место по двум предметам. Также это те школьники, которые заняли 1 и призовое место по двум дисциплинам.

Напомним, Юрий Гагарин — первый в мировой истории человек, вышедший в космос. После 108 минут полета он приземлился в Саратовской области. Гагарин превратился в мировую знаменитость. На Красной площади проходил митинг, где Никита Хрущев объявил о присвоении ему званий Герой Советского Союза и Летчик-космонавт СССР. Митинг перерос в стихийную 3-часовую демонстрацию, которую Юрий Гагарин и руководители советского государства приветствовали с трибуны мавзолея Ленина.

Все новости региона
 Ректоры вузов Башкирии отчитались о доходах
Рустэм Хамитов поделился детскими воспоминаниями о Юрии Гагарине на награждении школьников 
Утвержден состав нового правительства РФ
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь