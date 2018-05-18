FDA одобрило препарат для предотвращения мигрени
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило превентивный препарат от мигрени у взрослых, сообщается в
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило превентивный препарат от мигрени у взрослых, сообщается в
Аймовиг блокирует активность
По оценкам исследователей, в 2016 году мигренью страдали больше миллиарда человек по всему миру. Примерно у 14 процентов больных бывает больше пяти приступов в месяц, а 25 процентов сообщили, что за последние три месяца они пропускали
Мигрень вызывается как генетическими факторами, так и физиологическими (стрессом, усталостью, голодом). Как предположили ученые еще в 1980-е годы, одной из причин возникновения приступа является повышенное содержание
Медики предложили использовать человеческие моноклональные антитела для блокировки
В третьей серии клинических испытаний участвовали 667 больных хроническими мигренями. После трехмесячного курса приема препарата число мигренозных дней, в среднем, сократилось на 2,5 дня.
Клинические испытания не выявили серьезных побочных эффектов, участники сообщали лишь о раздражении в месте укола и об ухудшении работы кишечника.
Аймовиг не долго будет оставаться единственным препаратом на рынке. Сейчас еще три компании — Alder Biopharmaceuticals, Eli Lilly и Teva Pharmaceutical Industries либо заканчивают клинические испытания аналогичных препаратов, либо ждут одобрения FDA.
Ранее мигрени предложили лечить зеленым светом; он легче переносится во время приступов. Для помощи больным можно использовать подсветку или очки с зелеными светофильтрами.
Екатерина Русакова.