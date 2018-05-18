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16:04 (мск), источник: N + 1

FDA одобрило препарат для предотвращения мигрени

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило превентивный препарат от мигрени у взрослых, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Аймовиг блокирует активность кальцитонин-ген-связанного пептида, избыточное количество которого провоцирует приступы болезни. Это не единственное средство, которое используется для предотвращения мигрени, но первое, разработанное специально для лечения этой болезни. Результаты клинических испытаний показали, что аймовиг, в среднем, предотвращает 2−2,5 приступа в месяц, а оставшиеся делает менее тяжелыми.

По оценкам исследователей, в 2016 году мигренью страдали больше миллиарда человек по всему миру. Примерно у 14 процентов больных бывает больше пяти приступов в месяц, а 25 процентов сообщили, что за последние три месяца они пропускали из-за мигрени как минимум один день работы или учебы. Часто мигрень характеризуется пульсирующими болями части головы, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету, звуку или запахом. Приступы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Мигрень вызывается как генетическими факторами, так и физиологическими (стрессом, усталостью, голодом). Как предположили ученые еще в 1980-е годы, одной из причин возникновения приступа является повышенное содержание кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP). Так называется нейропептид, который вырабатывается нейронами центральной и периферической нервной системы. Как показали исследования, инъекция этого вещества людям, предрасположенным к мигрени, вызывает приступ.

Медики предложили использовать человеческие моноклональные антитела для блокировки CGRP-рецепторов и несколько фармацевтических компаний разработали препараты. 17 мая FDA одобрило применение первого из них, препарата аймовиг, созданного компаниями Амджен и Новартис. Эффективность аймовига была показана в трех сериях клинических испытаний. В первых двух сериях участвовали 955 и 577 человек с эпизодическими мигренями (приступы случаются от 4 до14 раз в месяц) соответственно. Им дважды в месяц внутримышечно кололи либо аймовиг, либо плацебо. Курс лечения продолжался полгода и три месяца, соответственно. После курса у участников эксперимента, которым кололи аймовиг, количество мигренозных дней в месяц уменьшилось на два дня после полугодового лечения и на один день после трехмесячного курса. Оставшиеся приступы мигрени стали не такими тяжелыми, люди стали реже принимать обезболивающие препараты во время приступа.

В третьей серии клинических испытаний участвовали 667 больных хроническими мигренями. После трехмесячного курса приема препарата число мигренозных дней, в среднем, сократилось на 2,5 дня.

Клинические испытания не выявили серьезных побочных эффектов, участники сообщали лишь о раздражении в месте укола и об ухудшении работы кишечника.

Аймовиг не долго будет оставаться единственным препаратом на рынке. Сейчас еще три компании — Alder Biopharmaceuticals, Eli Lilly и Teva Pharmaceutical Industries либо заканчивают клинические испытания аналогичных препаратов, либо ждут одобрения FDA.

Ранее мигрени предложили лечить зеленым светом; он легче переносится во время приступов. Для помощи больным можно использовать подсветку или очки с зелеными светофильтрами.

Екатерина Русакова.

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