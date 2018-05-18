Борьба с курением и программа ЗОЖ: достижения Скворцовой во главе Минздрава

Источник: РИА Новости

Скворцова родилась в семье потомственных врачей, она с раннего детства хотела пойти по стопам родителей и стать доктором в пятом поколении. В 1983 году мечта осуществилась — она получила красный диплом педиатрического факультета Второго Московского государственного медицинского института имени Пирогова. Через 5 лет Скворцова окончила очную аспирантуру по специальности «Нервные болезни» и защитила кандидатскую диссертацию.

От практикующего врача до министра

После окончания института Скворцова работала старшим лаборантом кафедры нервных болезней Второго мединститута, позднее руководила одной из первых в стране нейрореанимационных служб Первой Градской больницы. Возглавляла кафедру фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии в Российском государственном медицинском университете (РГМУ). В 2004 году была избрана членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук.

Годом позже Скворцова заняла должность директора Научно-исследовательского института инсульта РГМУ. А через несколько лет стала заместителем министра здравоохранения и социального развития России Татьяны Голиковой.

В мае 2012 года указом президента Скворцова была назначена на пост министра здравоохранения после разделения Минздравсоцразвития на министерство здравоохранения и министерство труда и социальной защиты.

Долгожданный министр-доктор

Скворцова заняла должность министра здравоохранения после Голиковой, которую часто критиковали за то, что у нее нет медицинского образования. Назначение Скворцовой, имеющей профильное образование, на пост министра в прессе называли желанным для значительной части медицинского сообщества.

Однако при вступлении в должность Скворцова заявила о том, что ведомство продолжит реализацию начинаний прежнего министра. В числе приоритетных направлений она озвучила увеличение продолжительности жизни, совершенствование качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, введение программы здорового образа жизни.

Одним из важных направлений, названных министром, являлось повышение эффективности системы оказания медицинской помощи на основе оптимизации деятельности медицинских организаций.

Итоги работы

Некоторые из целей были достигнуты, в частности, по итогам 2017 года продолжительность жизни в России выросла до исторического максимума — 72,6 лет, показатели детской и материнской смертности достигли рекордно низких значений, снизилась и общая смертность населения.

Минздравом был подготовлен «антитабачный» закон, который вступил в силу в 2013 году: сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Проект по формированию здорового образа жизни у россиян реализуется с 2018 года. Он предусматривает борьбу с алкоголизмом и курением, нездоровым питанием, сокращение смертности от неинфекционных заболеваний на 25%, пропаганду здорового образа жизни и регулярных медосмотров.

Также внедрена система аккредитации медицинских работников, в полном объеме система должна заработать в 2019 году.

В то же время, была проведена оптимизация медицинских учреждений, которая привела к сокращению числа медицинских организаций и коечного фонда. Эта работа неоднократно критиковалась медицинским сообществом. На это обратил внимание президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, отметив, что в ряде случаев «административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе, альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен».

Доктор всегда остается доктором

За время пребывания на посту министра здравоохранения Скворцовой несколько раз приходилось применять профессиональные навыки. Во время заседания Государственного совета РФ она оказала помощь сотруднику администрации президента России, у которого возникло предынсультное состояние. На заседании президиума правительства упал в обморок один из сотрудников Федеральной службы охраны РФ, которому министр также помогла, оказав необходимую помощь. На борту рейса «Москва — Нью-Йорк» она вместе с коллегами оказала первую помощь пассажирке с признаками инсульта, в течение получаса им удалось стабилизировать состояние больной и вывести ее из бессознательного состояния.