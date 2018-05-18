Памятник Николаю II можно установить в Петербурге, заявил депутат МГД

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Ранее в СМИ появилась информация, что первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев предложил установить памятник Николаю II на одной из улиц Москвы.

«Я не вижу какое-то знаковое место в Москве этому памятнику. С моей точки зрения, его возможно было бы установить, если питерцы захотят, в Петербурге. Там все-таки его история ковалась. Конечно, на месте расстрела возможно. Честно говоря, в Москве я не вижу, пусть кто-то, может быть, и назовет, где это возможно, но я не вижу привязки к Москве», — сказал Герасимов РИА Новости в пятницу.

Он отметил, что в Мосгордуму заявка на установку в столице памятника Николаю II пока не поступала.