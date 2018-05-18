Памятник Николаю II можно установить в Петербурге, заявил депутат МГД
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Памятник императору Николаю II мог бы появиться в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Памятник императору Николаю II мог бы появиться в
Ранее в СМИ появилась информация, что первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев предложил установить памятник Николаю II на одной из улиц Москвы.
«Я не вижу
Он отметил, что в Мосгордуму заявка на установку в столице памятника Николаю II пока не поступала.
При этом, как рассказал РИА Новости председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, к ним в комиссию такая заявка также не поступала. Он отметил, что в случае, если она поступит, то будет рассмотрена в соответствии с законом.