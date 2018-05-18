Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия стала другой – вас не просто накажут»: Киев - США
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
Новый поворот в судьбе девушки, которой муж отрубил топором руки
«Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных людях
История королевских свадебных платьев (видео)В эту субботу состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России
Василевский снова украл победу у Овечкина и Кузнецова
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
16:06 (мск), источник: РИА Новости

Памятник Николаю II можно установить в Петербурге, заявил депутат МГД

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Памятник императору Николаю II мог бы появиться в Санкт-Петербурге вместо Москвы, считает депутат Мосгордумы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Ранее в СМИ появилась информация, что первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев предложил установить памятник Николаю II на одной из улиц Москвы.

«Я не вижу какое-то знаковое место в Москве этому памятнику. С моей точки зрения, его возможно было бы установить, если питерцы захотят, в Петербурге. Там все-таки его история ковалась. Конечно, на месте расстрела возможно. Честно говоря, в Москве я не вижу, пусть кто-то, может быть, и назовет, где это возможно, но я не вижу привязки к Москве», — сказал Герасимов РИА Новости в пятницу.

Он отметил, что в Мосгордуму заявка на установку в столице памятника Николаю II пока не поступала.

При этом, как рассказал РИА Новости председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, к ним в комиссию такая заявка также не поступала. Он отметил, что в случае, если она поступит, то будет рассмотрена в соответствии с законом.

 Италия взяла ЕС в заложники и требует немедленно снять санкции с РФ
Трамп доигрался в давление на КНДР: США проигрывают в третий раз
Путин подписал указы о назначении нового правительства
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
В США показали, почему не стоит прятаться под деревом от грозы
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
Путин пообещал Меркель продолжить транзит газа через Украину
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь