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16:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже запланировали создать сквер имени Сергея Рахманинова

На территории установят памятник композитору.

Сквер имени композитора Сергея Рахманинова запланировали создать в Воронеже, сообщил руководителем Группы компаний «Мегион», собственником предприятий ЗАО «МЭЛ» и ЗАО «Орбита», председателем правления ВРОО «Гражданское собрание «Лидер» Борис Нестеров на встрече с главой Воронежской области Александром Гусевым в пятницу, 18 мая. Сквер обустроят в 2019 году. На его территории установят памятник российскому композитору.

Сквер имени Рахманинова появится на улице Кирова, на территории, которая прилегает к административно-деловому кварталу «Воронеж Сити». Строительство первой очереди (пять бизнес-центров) завершат в конце 2018 года. Общая площадь территории — 60 тыс. кв. метров. Объем инвестиций — 4,5 млрд рублей. Весной 2019 года начнут строить два высотных здания и подземную парковку.

По словам Бориса Нестерова, проект является социально ориентированным. Компании-арендаторы «Воронеж Сити» создали в городе около 3 тыс. рабочих мест.

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