В Воронеже запланировали создать сквер имени Сергея Рахманинова
На территории установят памятник композитору.
На территории установят памятник композитору.
Сквер имени композитора Сергея Рахманинова запланировали создать в Воронеже, сообщил руководителем Группы компаний «Мегион», собственником предприятий ЗАО «МЭЛ» и ЗАО «Орбита», председателем правления ВРОО «Гражданское собрание «Лидер» Борис Нестеров на встрече с главой Воронежской области Александром Гусевым в пятницу, 18 мая. Сквер обустроят в 2019 году. На его территории установят памятник российскому композитору.
Сквер имени Рахманинова появится на улице Кирова, на территории, которая прилегает к
По словам Бориса Нестерова, проект является социально ориентированным.