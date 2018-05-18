В Воронеже запланировали создать сквер имени Сергея Рахманинова

Сквер имени композитора Сергея Рахманинова запланировали создать в Воронеже, сообщил руководителем Группы компаний «Мегион», собственником предприятий ЗАО «МЭЛ» и ЗАО «Орбита», председателем правления ВРОО «Гражданское собрание «Лидер» Борис Нестеров на встрече с главой Воронежской области Александром Гусевым в пятницу, 18 мая. Сквер обустроят в 2019 году. На его территории установят памятник российскому композитору.

Сквер имени Рахманинова появится на улице Кирова, на территории, которая прилегает к административно-деловому кварталу «Воронеж Сити». Строительство первой очереди (пять бизнес-центров) завершат в конце 2018 года. Общая площадь территории — 60 тыс. кв. метров. Объем инвестиций — 4,5 млрд рублей. Весной 2019 года начнут строить два высотных здания и подземную парковку.