МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Самарской области

На Самарскую область вновь надвигается непогода. По данным Приволжского УГМС, в субботу, 19 мая, местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Скорость ветра составит 7−12 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15−20 м/с. При этом температура воздуха будет по-летнему высокой: днем по области +26…+31°С, а в Самаре +28…+30°С.