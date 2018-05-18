МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Самарской области
Жителей региона просят быть осторожнее на улицах и внимательнее за рулем.
Жителей региона просят быть осторожнее на улицах и внимательнее за рулем.
На Самарскую область вновь надвигается непогода. По данным Приволжского УГМС, в субботу, 19 мая, местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Скорость ветра составит 7−12 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15−20 м/с. При этом температура воздуха будет
В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Самарской области просит жителей губернии не стоять под деревьям, ЛЭП и рекламными конструкциями. Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.