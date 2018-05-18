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16:24 (мск), источник: Pro Город Самара

МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Самарской области

Жителей региона просят быть осторожнее на улицах и внимательнее за рулем.

Источник: AP 2018

На Самарскую область вновь надвигается непогода. По данным Приволжского УГМС, в субботу, 19 мая, местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Скорость ветра составит 7−12 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15−20 м/с. При этом температура воздуха будет по-летнему высокой: днем по области +26…+31°С, а в Самаре +28…+30°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Самарской области просит жителей губернии не стоять под деревьям, ЛЭП и рекламными конструкциями. Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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