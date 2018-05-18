Росимущество передает здание бомбоубежища на Стрелке в собственность Нижнего Новгорода

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщается на сайте Гордумы, нижегородский комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) подготовил проект решения о передаче здания из федеральной в городскую собственность. Вопрос будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу 21 мая 2018 года, а затем на заседании Думы — 23 мая.

Согласно информации, убежище площадью 433,5 кв. метров и вместимостью 330 человек (было введено в эксплуатацию в 1973 году) ранее использовалось под пункт управления «Нижегородский порт». «В настоящее время организация признана банкротом и прекратила свое существование. В связи с данным обстоятельством защитное сооружение предполагается использовать для укрытия жителей Канавинского района, проживающих по ул. Керченской», — отмечается в проекте.

Проект решения Гордумы подготовлен на основании обращения территориального управления Росимущества и МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода».

Напомним, что 28 ноября 2017 года министерство культуры области заявило о возможности создания музея на территории бомбоубежища на Стрелке. За несколько дней до этого убежище подожгли.