Калининградцев просят не пить сырое козье молоко из-за клещевого энцефалита
Калининградцев предупредили об опасности употребления сырого козьего молока. Через него можно заразиться клещевым энцефалитом, сообщает
Калининградцев предупредили об опасности употребления сырого козьего молока. Через него можно заразиться клещевым энцефалитом, сообщает
«Случаи заражения клещевым энцефалитом при употреблении сырого козьего молока на территории Калининградской области, являющейся эндемичной по клещевому энцефалиту, к сожалению, регистрируются практически ежегодно», — отметили в ведомстве.
В организм козы вирус попадает при укусе клещей. Избежать заражения помогает обычное кипячение молока — достаточно всего двух минут.