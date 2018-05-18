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17:02 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцев просят не пить сырое козье молоко из-за клещевого энцефалита

Калининградцев предупредили об опасности употребления сырого козьего молока. Через него можно заразиться клещевым энцефалитом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Аргументы и факты

«Случаи заражения клещевым энцефалитом при употреблении сырого козьего молока на территории Калининградской области, являющейся эндемичной по клещевому энцефалиту, к сожалению, регистрируются практически ежегодно», — отметили в ведомстве.

В организм козы вирус попадает при укусе клещей. Избежать заражения помогает обычное кипячение молока — достаточно всего двух минут.

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