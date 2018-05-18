Пора лететь: что скрывается за стенами новых аэропортов России

Симферополь.

Новый терминал многократно перегруженных воздушных ворот Крыма, открытый в апреле 2018 года.

Внешний образ, очень эффектный, авторства южнокорейского SAMOO, интерьеры — московское бюро UNK.

«Комплекс во многом — демонстрация новых архитектурных и строительных технологий, в противовес “культуре самостроев” морского побережья. Изогнутый параметрический фасад, покрытый специальным климатическим стеклом (такое же у нас только в Сочи), а внутри большие высокие пространства с озеленением», — рассказывает историк архитектуры Николай Васильев.

Общая площадь нового аэровокзального комплекса в Крыму превышает 78 тысяч квадратных метров, он рассчитан на обслуживание 7−10 миллионов пассажиров в год. Терминал построили за 22 месяца.

Пермь.

А это аэропорт Большое Савино в Перми. Новый терминал старой столицы Урала уступает масштабами екатеринбургскому, но по местным меркам это очень нерядовое здание.

Сооружение цвета позолоченной деревянной скульптуры возведено по проекту московского бюро Асадова. Силуэт терминала напоминает парящее крыло.

Над интерьерам аэропорта трудились архитекторы бюро UNK. «Внутри несколько отсылок к богатейшей пермской палеонтологии и достаточно скромное, но вполне технологичное решение всех задач», — указывает Николай Васильев.

Аэропорт начали строить в октябре 2015-го. Два года спустя, 30 ноября 2017-го, новый комплекс обслужил первых пассажиров.

Ростов-на-Дону.

На фото — интерьеры старого аэропорта в Ростове-на-Дону. «Советский аэровокзал здесь был одним из самых эффектных по архитектуре (индивидуальный проект 1970-х), но за полвека город уже добрался многоэтажной застройкой до летного поля», — поясняет Васильев.

Современный комплекс построили далеко за городом, рядом с федеральной трассой. Аэровокзал возводили ударными темпами и открыли в самом конце 2017 года. Британское бюро Twelve Architects ответственно за общую форму крыши — набегающую волну, и интерьерные решения залов регистрации и вылета. Nefa и VOX из Москвы — за VIP-залы, Wowhaus — за благоустройство.

«Новый аэровокзал показывает возросшие амбиции Юга России — четыре архитектурных бюро, футуристичные формы и проектная нагрузка в пять миллионов пассажиров в год», — отмечает Николай Васильев.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово — первый архитектурно выделяющийся современный аэровокзал в России вне Москвы и Санкт-Петербурга. Крупный хаб: летающие отсюда «Уральские авиалинии» сейчас доросли до третьего после «Аэрофлота» и S7 пассажиропотока в стране.

Екатеринбург.

Современный терминал (здание 1960-х не сохранилось, а типовое здание сталинского времени используется как отдельный терминал для особо важных гостей) был спроектирован и построен в середине 2000-х местным екатеринбургским архитектором Евгением Трубецковым.



В середине 2010-х было реконструировано правое крыло аэропорта — сейчас его используют для внутренних рейсов. Внутри архитектор Борис Воскобойников (VOX Architects) сделал новый интерьер залов регистрации, вылета и повышенной комфортности. Он добавил к строгости серого металла первоначального проекта яркий цветной стемалит и косые ломанные линии выгородок магазинов и кафе.

Самара.

В Самаре в дополнение к терминалу 1970-х аэропорта Курумоч (примеру так называемого советского космического модернизма) появилось совершенно новое здание, также построенное в космическом и немного ретро-футуристичном стиле. Терминал возвели всего за полтора года и открыли в начале 2015-го.

Проектное решение обновленного Курумоча подготовило британское бюро Hin Tan, а интерьер — российская студия Nefa Architects. Все здание накрывает крытое алюминием «крыло».

Внутри пассажиров встречают интерьером в светлых тонах, круглыми лампами подсветки и зенитными фонарями. VIP-зал уставлен мебелью в стиле 1960-х, когда все были влюблены в космос и его исследователей.

В 2015-м комплекс получил престижную международную награду по архитектуре.

Нижний Новгород.

Стригино, Нижний Новгород. «Вокруг аэровокзальной площади сохранилась вся история архитектуры аэровокзалов больше чем за полвека, — рассказывает Николай Васильев. — Послевоенный ампирный домик с колоннами, типовой проект эпохи оттепели, первый международный терминал в стиле “поволжского постмодернизма” из 1990-х и наконец новый, открытый весной 2016-го».

Обновленное Стригино — также совместная работа британцев Hin Tan и россиян Nefa, но здесь у аэропорта совсем не такой облик, как в Самаре.