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16:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)

Пока одни жители России радуются наступлению тепла, а другие борются с проснувшимися комарами, третьим пришлось достать из гардероба пуховики и шапки.

Не очень повезло с погодой в этом году жителям некоторых российских городов. Майские шашлыки им придется отложить до лучших времен. А все потому, что там снова пошел снег и вернулись морозы.

Пока синоптики и местные власти убеждают, что ситуация обычная и все под контролем, пользователи Сети делятся леденящими (в прямом смысле этого слова) фото и видео.

Так, самая популярная тема в Томске сейчас — замерзшие фонтаны. Хотя коммунальщики и утверждают, что вовремя выключили воду, на фото отчетливо видны ледяные брызги и застывшие мини-водопады.

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А вот в Норильск, Мурманск и Новосибирск вернулись метели и сугробы. Отличная выдалась весна, не правда ли?

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