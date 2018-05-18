В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Пока одни жители России радуются наступлению тепла, а другие борются с проснувшимися комарами, третьим пришлось достать из гардероба пуховики и шапки.
Пока одни жители России радуются наступлению тепла, а другие борются с проснувшимися комарами, третьим пришлось достать из гардероба пуховики и шапки.
Не очень повезло с погодой в этом году жителям некоторых российских городов. Майские шашлыки им придется отложить до лучших времен. А все потому, что там снова пошел снег и вернулись морозы.
Пока синоптики и местные власти убеждают, что ситуация обычная и все под контролем, пользователи Сети делятся леденящими (в прямом смысле этого слова) фото и видео.
Так, самая популярная тема в Томске сейчас — замерзшие фонтаны. Хотя коммунальщики и утверждают, что вовремя выключили воду, на фото отчетливо видны ледяные брызги и застывшие
А вот в Норильск, Мурманск и Новосибирск вернулись метели и сугробы. Отличная выдалась весна, не правда ли?