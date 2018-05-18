В администрации Лаишевского района опровергли информацию о создании мусульманского пляжа
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В
О начале работы первого в республике пляжа для мусульман на территории пляжного комплекса «Камское море» сообщили ранее некоторые СМИ. Однако позднее с ряда новостных ресурсов информация об этом была удалена.
«Нет там такого пляжа, а откуда появилась такая информация, сказать не можем», — отметил
На месте, о котором шла речь в медиа, будет работать обычный пляж, который в настоящее время ожидает открытия купального сезона 1 июня. «Пляжный комплекс “Камское море” обновлен, стал больше и красивее. Там будут проходить развлекательные мероприятия», — добавил собеседник агентства.