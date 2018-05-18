В администрации Лаишевского района опровергли информацию о создании мусульманского пляжа

О начале работы первого в республике пляжа для мусульман на территории пляжного комплекса «Камское море» сообщили ранее некоторые СМИ. Однако позднее с ряда новостных ресурсов информация об этом была удалена.

«Нет там такого пляжа, а откуда появилась такая информация, сказать не можем», — отметил пресс-секретарь главы района Расим Хазиев.