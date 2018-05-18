Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия стала другой – вас не просто накажут»: Киев - США
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России
Василевский снова украл победу у Овечкина и Кузнецова
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
«Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных людях
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
17:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Дворцовый мост завтра вечером станет фиолетовым

«Ленсвет» так поддержит людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Источник: Комсомольская правда

Дворцовый мост, который давно является одним из главных символов Санкт-Петербурга, завтра вечером можно будет увидеть в необычном цвете — в 22.30 его подсветят фиолетовым. Таким образом ГУП «Ленсвет», как рассказали в пресс-службе компании, во второй раз присоединится к акции, которая проводится в разных странах во всемирный День воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

— Решение о смене подсветки продиктовано солидарностью с организаторами акции о необходимости привлечения внимания к проблемам своевременной диагностики, правильного лечения и улучшения качества жизни пациентов с ВЗК, — подчеркнули в компании.

Дворцовый мост будет фиолетовым до 3 часов ночи 20 мая. Он станет одним из 140 мировых достопримечательностей, которые подсветят фиолетовым. Среди них — копенгагенская Русалочка, римский Колизей, Эйфелева башня, фонтан Кибелы в Мадриде.

А в День Города над Невой с одной части разведенного Дворцового моста на другую перейдет канатоходец.

Все новости региона
 Рабочее досье: крановщик
Минфин и Минтруд поспорили из-за женщин
Путин подписал указы о назначении нового правительства
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
В США показали, почему не стоит прятаться под деревом от грозы
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
Путин пообещал Меркель продолжить транзит газа через Украину
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь