Дворцовый мост завтра вечером станет фиолетовым
«Ленсвет» так поддержит людей с воспалительными заболеваниями кишечника.
«Ленсвет» так поддержит людей с воспалительными заболеваниями кишечника.
Дворцовый мост, который давно является одним из главных символов
— Решение о смене подсветки продиктовано солидарностью с организаторами акции о необходимости привлечения внимания к проблемам своевременной диагностики, правильного лечения и улучшения качества жизни пациентов с ВЗК, — подчеркнули в компании.
Дворцовый мост будет фиолетовым до 3 часов ночи 20 мая. Он станет одним из 140 мировых достопримечательностей, которые подсветят фиолетовым. Среди них — копенгагенская Русалочка, римский Колизей, Эйфелева башня, фонтан Кибелы в Мадриде.
А в День Города над Невой с одной части разведенного Дворцового моста на другую перейдет канатоходец.