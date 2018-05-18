Дворцовый мост завтра вечером станет фиолетовым

Источник: Комсомольская правда

Дворцовый мост, который давно является одним из главных символов Санкт-Петербурга, завтра вечером можно будет увидеть в необычном цвете — в 22.30 его подсветят фиолетовым. Таким образом ГУП «Ленсвет», как рассказали в пресс-службе компании, во второй раз присоединится к акции, которая проводится в разных странах во всемирный День воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

— Решение о смене подсветки продиктовано солидарностью с организаторами акции о необходимости привлечения внимания к проблемам своевременной диагностики, правильного лечения и улучшения качества жизни пациентов с ВЗК, — подчеркнули в компании.

Дворцовый мост будет фиолетовым до 3 часов ночи 20 мая. Он станет одним из 140 мировых достопримечательностей, которые подсветят фиолетовым. Среди них — копенгагенская Русалочка, римский Колизей, Эйфелева башня, фонтан Кибелы в Мадриде.