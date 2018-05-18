С 21 мая отключат горячую воду в 7 районах Волгограда

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключат горячую воду в мае в Волгограде на срок от пары до десяти дней. Кратковременные ограничения ГВС связаны с гидравлическими испытаниями теплосетей. Их в некоторых домах могут проводить несколько раз за сезон, если где-то трубы не выдержали нагрузки. Из-за планового ремонта городских котельных отключения продлятся дольше — одну или две недели. Или даже дольше, если возникнет такая необходимость. Но только по согласованию с властями.