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17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

С 21 мая отключат горячую воду в 7 районах Волгограда

С понедельника, 21 мая, и в последующие пару дней грядет отключение горячей воды в семи районах Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Пользоваться тазиками, чайниками и водогрейками придется жителям сотен домов. Самые масштабные отключения коснутся Красноармейского, Кировского и Советского районов. И лишь центр города в ближайшую неделю будет с горяченькой.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключат горячую воду в мае в Волгограде на срок от пары до десяти дней. Кратковременные ограничения ГВС связаны с гидравлическими испытаниями теплосетей. Их в некоторых домах могут проводить несколько раз за сезон, если где-то трубы не выдержали нагрузки. Из-за планового ремонта городских котельных отключения продлятся дольше — одну или две недели. Или даже дольше, если возникнет такая необходимость. Но только по согласованию с властями.

Смотрите, чья очередь сидеть без горячей воды и стройте планы заранее.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 22 по 24 мая 2018

ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 21 по 24 мая 2018

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12.

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 21 по 23 мая 2018

ул. 8-й Воздушной, 9, 11, 15, 15а, 19.

б-р 30-летия Победы, 6, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72.

ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112.

ул. Московская, 5а, 6а.

ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54.

ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26.

ВОРОШИЛОВСКИЙ И СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 21 по 22 мая 2018

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1.

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4.

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50.

ул. Богданова, 1/1, ½, 1/3, 25, 28, 30.

ул. Даугавская, 5, 20.

ул. Калининградская, 2а, 21.

ул. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7.

ул. Петровская, 9.

ул. Полухина, 2/1, 2/2.

ул. Родниковая, 14, 16, 18.

ул. Славская, 3, 10, 12.

пр. Университетский, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 21 по 23 мая 2018

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137.

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94.

ул. Вельботная, 3, 5.

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6.

ул. Изоляторная, 2.

ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134 В, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149.

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12.

ул. Люблинская, 4.

ул. З. Маресевой, 3, 9, 15.

ул. Минина, 4, 10, 16.

ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139.

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82.

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259.

ул. Федотова, 4.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 21 по 25 мая 2018

ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а.

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23.

ул. Копецкого, 1а, 10.

ул. Мачтозаводская, 122, 124.

ул. Моцарта, 17а.

пр. Столетова, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55.

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а.

ул. Удмуртская, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105.

ул. Я. Коласа, 24.

С 22 по 31 мая 2018

ул. Водников, 12а.

ул. Черепановых, 3.

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