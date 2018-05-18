21 мая в Нижнем Новгороде отключат телевидение и радио

Изменения продлятся с 5:00 до 14:00. В это время будут кратковременные перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения, а также большинства аналоговых каналов. Отключения коснутся, в том числе, Первого канала, НТВ, ТНТ, СТС, Матч ТВ и многих других популярных телеканалов.