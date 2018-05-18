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16:48 (мск), источник: Комсомольская правда

21 мая в Нижнем Новгороде отключат телевидение и радио

21 мая в Нижнем Новгороде ожидаются отключения трансляции эфирных телерадиопрограмм. Это связано с проведением профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

Источник: Reuters

Изменения продлятся с 5:00 до 14:00. В это время будут кратковременные перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения, а также большинства аналоговых каналов. Отключения коснутся, в том числе, Первого канала, НТВ, ТНТ, СТС, Матч ТВ и многих других популярных телеканалов.

Кроме того, с 7:30 до 9:00 будет ограничено вещание канала Россия-24.

Также с 08:00 до 14:00 не будут выходить в эфир радиостанции «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Юмор FM» и «Комсомольская Правда».

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