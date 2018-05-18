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17:33 (мск), источник: Prokazan.ru

По требованию ФИФА: в Казани начнут раздельно собирать мусор

В дни чемпионата мира по футболу возле стадиона «Казань Арена» установят желтые и зеленые контейнеры, где будет организован раздельный сбор мусора. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Так, желтые контейнеры предназначены для алюминиевых банок, бумаги, картона и пластиковых бутылок, а зеленые — для пищевых отходов, одноразовой посуды, чайных пакетиков, салфеток, упаковки и стекла.

 — Всего установят 64 контейнера. Возле стадиона они будут находиться в дни матчей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это является рекомендацией ФИФА.

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