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17:53 (мск), источник: Кубань 24

В центре Краснодара ограничат движение из-за фестиваля «Кубанский казачок»

Движение транспорта будет временно перекрыто 21 и 22 мая в связи с проведением XXVII краевого фестиваля детских фольклорных коллективов на Соборной площади.

Движение ограничат по улице Постовой от Захарова до Октябрьской 22 мая с 7:00 до 12:00. Кроме того, от транспорта освободят улицу Постовую от Захарова до Октябрьской с 22:00 21 мая до 13:00 22 мая.

Для транспорта участников и гостей фестиваля организуют стоянку по улице имени Пушкина от Красной до Рашпилевской и по Рашпилевской от Советской до Пушкина 22 мая с 7:00 до 17:00.

Будет осуществляться контроль за соблюдением схемы объезда участка дороги с ограниченным движением, требований выставленных дорожных знаков и ограждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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