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17:57 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре троллейбус № 16 вернут после ЧМ-2018

Троллейбус № 16 «6-й Причал — Губернский рынок» вернут на улицы Самары.

Правда, произойдет это после чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили в департаменте транспорта города, сейчас ведутся подготовительные работы.

«Схема остановок по маршруту № 16 разработана и согласована, ждём оборудования остановок от департамента городского хозяйства и экологии. Маршрут планируется запустить после чемпионата мира», — отметили в департаменте транспорта.

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