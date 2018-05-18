В Самаре троллейбус № 16 вернут после ЧМ-2018
Троллейбус № 16 «6-й Причал — Губернский рынок» вернут на улицы Самары.
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Троллейбус № 16 «6-й Причал — Губернский рынок» вернут на улицы Самары.
Правда, произойдет это после чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили в департаменте транспорта города, сейчас ведутся подготовительные работы.
«Схема остановок по маршруту № 16 разработана и согласована, ждём оборудования остановок от департамента городского хозяйства и экологии. Маршрут планируется запустить после чемпионата мира», — отметили в департаменте транспорта.