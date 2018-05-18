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17:05 (мск), источник: Популярная механика

7 самых монументальных мегапроектов современности

Население Земли увеличивается с каждым годом, а значит человечеству требуются все более грандиозные проекты для комфортного существования. Перед вами — подборка семи самых впечатляющих строительных проектов наших дней.

Готардский базисный тоннель, Швейцария

Самый длинный и глубокий железнодорожный тоннель в мире проходит прямо сквозь швейцарские Альпы. Его строительство продолжалось почти 20 лет, однако открыли его лишь в 2016 году. Это позволило отправлять прямые рейсы (пассажирские и грузовые) между Цюрихом и Миланом, теперь от одной локации до другой можно добраться всего за 2 часа 50 минут. Длина тоннеля составляет 57,1 км (включая служебные и пешеходные ходы — 153,4 км), а расстояние от горных вершин до его стен — 2280 метров.

Панамский канал, Панама

Знаменитый канал был прорыт в 1914 году, так что же он делает в этом топе? Все дело в том, что индустрия не стоит на месте. В 2016 году был разработан проект по расширению канала и увеличению его длины более чем на 6 км. В результате, масштабное строительство потребовало 4 400 000 кубометров бетона, но деваться некуда: за прошедшее столетие корабли заметно выросли в размерах.

Тюо-синкасеэн, Япония

Железная дорога — это не обязательно грохот стальных колес по рельсовым стыкам. В 2014 году Япония начала строительство первой линии магнитолевитационной железной дороги, которая должна связать Токио, Нагою и Осаку к 2027 году. Общая стоимость строительства по предварительным оценкам составит $57 млрд — фантастическая сумма. Общая протяженность жд-линии составит 287 км, при этом поезд сможет разогнаться до 500 км/ч — в результате от Токио до Нагои можно будет добраться всего за 40 минут. Основной маршрут будет пролегать под землей и внутри специальных тоннелей.

Станция метро Доха, Катар

В настоящее время на территории Катара развернут амбициозный проект под общим названием Doha Metro Line. Железнодорожная линия, общая протяженность которой составит более 210 км, рассчитывает охватить 100 жд-станций (из них 60 возводится прямо сейчас). В рамках проекта будут запущены самые быстрые в мире поезда на автопилоте, которые смогут развивать скорость до 100 км/ч. Открытие новой линии запланировано на 2019 год.

Хэндфортский комплекс, штат Вашингтон

На этот проект по очистке окружающей среды, который по праву считается самым крупным в мире, были потрачены бессчетные миллиарды долларов. С 1943 по 1987 годы на юго-востоке Вашингтона было построено 9 ядерных реакторов и 5 комплексов по переработке плутония, запущенных в рамках мировой ядерной программы. К 1989 году от наследия военного времени пришлось спешно избавляться — а для этого необходимо было очистить 241 миллион литров раствора, содержащего радиоактивные компоненты. Для этих целей были использованы 177 подземных резервуаров, в которых опасное вещество было помещено на долгосрочное хранение.

Евротоннель, Великобритания\Франция

Также известный как тоннель под Ла-Маншем, этот двухпутный жд-тоннель соединяет континетальную Европу с Великобританией. Его протяженность составляет примерно 51 км, из которых 39 проходят прямо под проливом Ла-Манш. Проект, который разрабатывался шесть лет, предусматривал создание двух тоннелей для поездов диаметром по 7,6 метра, которые были бы доступны для поездов 365 дней в году. В настоящее время Евротоннель является самым протяженным подводным тоннелем в мире, пролегающим на глубине 75 метров ниже уровня дна.

Мост Порт-Манн, Ванкувер

Это грандиозное сооружение было возведено в 2012 году и долгое время удерживало титул самого широкого моста в мире и второго по величине моста на территории Северной Америки. Для создания надежного крепления пришлось использовать 288 стальных тросов, в результате чего общая протяженность моста составила 2093 метра.

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