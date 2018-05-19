Замуж за принца. Лучшие тексты о королевской свадьбе года

Новости Mail.Ru собрали все материалы, которые вам стоит прочитать и посмотреть к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Принц

Источник: Reuters

Как Гарри позорил королевскую семью? Вспоминаем самые яркие эпизоды беспечной молодости.

Гарри попросил своего брата Уильяма быть шафером у него на свадьбе. В 2011 году аналогичную услугу брату оказал сам Гарри. Показываем смешные и редкие фотографии братьев.

Кого отверг принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?

Невеста

Источник: AP 2018

Когда Маркл выйдет замуж за принца Гарри, она не станет принцессой Меган. Но почему? Ответ прост и жесток.

Интерью, в котором актриса dпервые публично рассказала о своей любви к принцу Гарри.

Маркл рассказала о своем детстве, отношении к феминизму, знакомстве с Гарри и о том, как статус королевской невесты изменил ее жизнь: «Это было вечером. Мы собирались пожарить курицу.И тут произошел этот романтичный сюрприз. Он опустился на одно колено… На самом деле, я едва смогла сдержать себя и дать ему договорить до конца, чтобы сказать «да!».

С тех пор как принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально заявили о своих планах пожениться, внешний вид и поведение будущей супруги принца не дает СМИ покоя — Меган регулярно нарушает дипломатический протокол, причем делает это осознанно.

С тех пор, пара официально заявили о своих планах пожениться, внешний вид и поведение будущей супруги принца не дает СМИ покоя — Меган регулярно нарушает дипломатический протокол, причем делает это осознанно.

Свадьба

Источник: Reuters

Будущая герцогиня уже примерила первые варианты платьев, среди которых были Alexander McQueen, Erdem и многие другие. Рассказываем о главных фаворитах избранницы принца.

Цветы, которые попадают на свадьбу членов королевской семьи, проходят строгий отбор — должны быть соблюдены традиции и учтены символические значения растений.

Ожидается, что на своей свадьбе с принцем Гарри Меган Маркл поступит нетрадиционно и выступит с речью. Каков должен быть тост невесты и что в него включать? Мнения экспертов свадебного бизнеса.

Актриса не только сама делает все, чтобы к важному дню выглядеть идеально, но и заботится о том, чтобы привести в оптимальную форму своего возлюбленного.

На свадьбу, которая состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, пригласили больше двух тысяч незнатных гостей. В приглашениях также написано, что на месте нельзя будет купить ни еду, ни напитки.

Даже такой консервативный предмет, как свадебное платье, претерпел множество изменений за несколько десятилетий. Оно меняло цвет, становилось короче, невесты отказывались от фаты и вдохновлялись то Голливудом, то принцессами.

За день до свадьбы выяснилось, что вместо отца Меган Маркл поведет под венец будущий свёкор, принц Чарльз. Также стало известно, как будет выглядеть свадебный торт, который в течение пяти дней готовила команда из шести человек на кухне Букингемского дворца.

В гости к монархам

Королевская семья | Источник: AP 2018

Члены королевской семьи Великобритании — такие же люди, как и все. Им нужно есть, одеваться, следить за здоровьем, оплачивать коммунальные услуги и счета за обучение детей. А еще — устраивать праздники и заниматься благотворительностью, на что уходит немало денег. 25 лет назад королевская семья открыла для себя очередную статью дохода — в Букингемском дворце впервые начали проводить экскурсии. Рассказываем о том, как еще зарабатывает королевская семья.

Свадьба Гарри и Меган следует в череде других королевских свадебных торжеств, многие из которых были весьма необычными. Вспоминаем, чем запомнились прошлые церемонии монарших особ.

Вне зависимости от года, когда состоялась свадьба, и веяний мод, платья всегда были особой темой для обсуждения.

Некоторые девочки не перестают мечтать выйти замуж за принца даже тогда, когда их ровесницы обзаводятся ипотекой, мужем-бездельником и детьми-оболтусами. Эта подборка вполне может послужить инструкцией к действию.

Пока мир обсуждает главную свадьбу 2018 года, вспоминаем самые романтические королевские бракосочетания XXI века.