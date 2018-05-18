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17:34 (мск), источник: Индикатор

Синдром сухого глаза можно диагностировать по отраженному свету

Ученые описали новый способ, с помощью которого можно оценить, насколко роговица глаза насыщена влагой. Он основан на определении коэффициента отражения роговицы в терагерцовом диапазоне.

Исследование российских ученых совместно с зарубежными коллегами, опубликовано в журнале Laser Physics Letters.

Для диагностики некоторых заболеваний глаз, таких как синдром сухого глаза, необходимо точно измерять содержание влаги в роговице глаза и оценивать состояние слезной пленки. Авторы работы предложили неинвазивный (то есть не требующий нарушения тканей) способ оценки того, насколько роговица насыщена водой. Для этого необходимо измерить коэффициент отражения роговицы в терагерцовом диапазоне.

«Предлагаемый нами подход принципиально отличается от существующих и доступных в настоящее время методов офтальмологической диагностики, поскольку является полностью неинвазивным, — пояснил один из авторов работы Илья Ожередов из МГУ. — В настоящее время созданный нами макет диагностического прибора проходит этап клинических испытаний, по результатам которых можно будет сделать вывод о перспективах диагностической значимости разработанного метода, а также оценить возможности его клинических применений».

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