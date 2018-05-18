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19:30 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОФАКТ: На Минск обрушилась гроза

Во второй половине дня в Минске начали сбываться прогнозы синоптиков, объявивших на 18 мая оранжевый уровень опасности.

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Небо заволокло свинцовыми тучами, поднялся сильный ветер, прогремел гром и вскоре столичные улицы стало щедро поливать майским дождем.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут сохраниться сегодня до одиннадцати часов вечера.

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