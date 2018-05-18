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18:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Почти 12% нижегородцев живут за чертой бедности

Величина прожиточного минимума по Нижегородской области в расчете на душу населения по итогам первого квартала 2018 года составила 9165 руб.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает региональное управление Росстата, соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума в первом квартале составило 3,2 раза. По данным Росстата, в январе-марте 2018 года оценочный показатель уровня бедности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) составил 11,7% от общего числа жителей региона.

Напомним, на начало 2016 года в Нижегородской области за чертой бедности проживало 9,6% населения. Уже через год этот показатель вырос до 9,8%. Более резкий скачок произошел в первом квартале 2017 года. Тогда доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,2%. Возглавлявший на тот момент область губернатор Валерий Шанцев в мае 2017 года заявил, что снижение реальных доходов граждан является общероссийской тенденций, причиной которой стало негативное влияние на экономику государства «глобальных внешних факторов».

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