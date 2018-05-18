Удостоверение личности можно получить в день выборов

Офисы Агентства публичных услуг будут работать и в воскресенье. При этом откроются они раньше обычного — в семь утра, а закроются позже — в девять вечера.



Получить временные удостоверение личности можно по месту жительства или регистрации.



Также в воскресенье будут выдавать документы, заказанные ранее. Проживающие в муниципиях Кишинев и Бельцы граждане, заказавшие удостоверение личности в период с 20 апреля по 17 мая, смогут получить их независимо от стоимости и сроков ожидания.