Счет на тысячи: пассажиропоток на Керченской переправе сократился в разы

Источник: РИА "Новости"

Так, за 14 мая 2018 года услугами Керченской паромной переправы воспользовались 9 тыс 886 пассажиров. Кроме того, через Керченский пролив было переправлено 2 тыс 067 легковых авто, 860 грузовиков и 114 автобусов.

15 мая паромы перевезли 9 тыс 200 пассажиров, 1 тыс 660 легковых авто, 1023 грузовика и 118 автобусов.

В первый день работы Крымского моста, 16 мая, количество пассажиров на Керченской паромной переправе сократилось втрое — до 3 тыс 318 человек, количество легковых автомобилей сразу в десять раз — до 153, а автобусов чуть более, чем в два раза — до 51 единиц.

17 мая услугами Керченской паромной переправы воспользовались всего 1 тыс 407 пассажиров. Было перевезено 11 легковых авто, три автобуса и 930 грузовиков.

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл ее, проехав на КамАЗе во главе колонны строительной техники.