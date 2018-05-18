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17:43 (мск), источник: РИА Крым

Счет на тысячи: пассажиропоток на Керченской переправе сократился в разы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. Количество пассажиров, пользующихся услугами Керченской паромной переправы, стремительно сокращается после открытия автомобильного движения по Крымскому мосту. Это следует из информации, размещенной на сайте ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

Так, за 14 мая 2018 года услугами Керченской паромной переправы воспользовались 9 тыс 886 пассажиров. Кроме того, через Керченский пролив было переправлено 2 тыс 067 легковых авто, 860 грузовиков и 114 автобусов.

15 мая паромы перевезли 9 тыс 200 пассажиров, 1 тыс 660 легковых авто, 1023 грузовика и 118 автобусов.

В первый день работы Крымского моста, 16 мая, количество пассажиров на Керченской паромной переправе сократилось втрое — до 3 тыс 318 человек, количество легковых автомобилей сразу в десять раз — до 153, а автобусов чуть более, чем в два раза — до 51 единиц.

17 мая услугами Керченской паромной переправы воспользовались всего 1 тыс 407 пассажиров. Было перевезено 11 легковых авто, три автобуса и 930 грузовиков.

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл ее, проехав на КамАЗе во главе колонны строительной техники.

Крымский мост — самый протяженный не только в России, но и в Европе, его длина составляет 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает пролив и выходит на крымский берег.

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