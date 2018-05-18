В Воронеже перекроют движение на двух улицах
Если на участке на Циолковского нельзя будет проехать чуть больше суток, то на Электросигнальной — 20 дней.
Если на участке на Циолковского нельзя будет проехать чуть больше суток, то на Электросигнальной — 20 дней.
С 22.00 19 мая до 6.00 21 мая будет закрыто движение автотранспорта в Левобережном районе по участку улицы Циолковского (от Ленинского проспекта до дома № 7 на улице Циолковского), сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Сделают это, чтобы не мешать ремонту на магистральном трубопроводе, который будут делать специалисты ПАО «Квадра».
Та же организация будет менять железобетонное перекрытия (балки и плиты) тепловой камеры на магистральном трубопроводе в Коминтерновском районе. В связи с этим с 10.00 21 мая до 23.30 10 июня перекроют движение на участке улицы Электросигнальной (от улицы Текстильщиков до улицы Солнечной).