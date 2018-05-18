В Воронеже перекроют движение на двух улицах

С 22.00 19 мая до 6.00 21 мая будет закрыто движение автотранспорта в Левобережном районе по участку улицы Циолковского (от Ленинского проспекта до дома № 7 на улице Циолковского), сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Сделают это, чтобы не мешать ремонту на магистральном трубопроводе, который будут делать специалисты ПАО «Квадра».