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18:48 (мск), источник: Publika.md

Пьяных водителей будут лишать прав на четыре года

Вместо штрафа общественные работы и лишение водительских прав сроком до четырёх лет. Такое наказание ждёт водителей, которых остановят пьяными за рулём.

Источник: Publika.md
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Соответствующий проект представил глава кабмина Павел Филип на заседании Национального совета по безопасности дорожного движения.

«Мы исключим штрафы за вождение в пьяном виде, поскольку эта мера неэффективна. Пьяных автолюбителей приговорят к 240 часам общественных работ. Они будут трудиться в центрах для инвалидов, в моргах, на кладбищах», — сказал премьер-министр Павел Филип.

А вновь получить права водители смогут лишь пройдя повторный экзамен. Однако для его сдачи им потребуется справка, подтверждающая их участие в спецпрограмме. Обучение по ней продлится 20 часов и обойдётся в четыре тысячи леев.

«Они смогут их получить спустя четыре года на общих основаниях. Это естественно, поскольку спустя четыре года перерыва кое-что можно и забыть», — добавил премьер-министр Павел Филип.

«Водители будут проинформированы, а потому более ответственны. И не допустят вождения в пьяном виде», — добавил сотрудник НПИ Виорел Бульмага.

Многие горожане инициативу властей поддерживают.

«Отлично! Наконец-то образумятся. Штраф оплатил и забыл. А так они задумаются».

«Полностью согласен. Недопустимо садится пьяным за руль. Это преступление!»

«Никто не может садиться выпившим за руль».

За последние два года по вине пьяных водителей произошло 600 ДТП. А всего пьяными за рулём остановили 14 тысяч автолюбителей.

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