Пьяных водителей будут лишать прав на четыре года

Соответствующий проект представил глава кабмина Павел Филип на заседании Национального совета по безопасности дорожного движения.



«Мы исключим штрафы за вождение в пьяном виде, поскольку эта мера неэффективна. Пьяных автолюбителей приговорят к 240 часам общественных работ. Они будут трудиться в центрах для инвалидов, в моргах, на кладбищах», — сказал премьер-министр Павел Филип.



А вновь получить права водители смогут лишь пройдя повторный экзамен. Однако для его сдачи им потребуется справка, подтверждающая их участие в спецпрограмме. Обучение по ней продлится 20 часов и обойдётся в четыре тысячи леев.



«Они смогут их получить спустя четыре года на общих основаниях. Это естественно, поскольку спустя четыре года перерыва кое-что можно и забыть», — добавил премьер-министр Павел Филип.



«Водители будут проинформированы, а потому более ответственны. И не допустят вождения в пьяном виде», — добавил сотрудник НПИ Виорел Бульмага.



Многие горожане инициативу властей поддерживают.



«Отлично! Наконец-то образумятся. Штраф оплатил и забыл. А так они задумаются».



«Полностью согласен. Недопустимо садится пьяным за руль. Это преступление!»



«Никто не может садиться выпившим за руль».



За последние два года по вине пьяных водителей произошло 600 ДТП. А всего пьяными за рулём остановили 14 тысяч автолюбителей.