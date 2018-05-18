В Краснодаре временно изменят график семи трамвайных маршрутов

Для того чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, основная часть ремонтных работ на улице Каляева будет проводиться в ночное время. В связи с этим движение трамваев в сторону Западного трамвайного депо будет невозможно 21 и 23 мая в период с 23:20 до 05:00, а также 22 и 24 мая с 22:20 до 05:00.