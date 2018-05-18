В Краснодаре временно изменят график семи трамвайных маршрутов
Изменения вводятся с 21 по 24 мая в вечернее время для трамваев №№ 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 в связи с ремонтом участка трамвайных путей по улице Каляева.
Изменения вводятся с 21 по 24 мая в вечернее время для трамваев №№ 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 в связи с ремонтом участка трамвайных путей по улице Каляева.
Для того чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, основная часть ремонтных работ на улице Каляева будет проводиться в ночное время. В связи с этим движение трамваев в сторону Западного трамвайного депо будет невозможно 21 и 23 мая в период с 23:20 до 05:00, а также 22 и 24 мая с 22:20 до 05:00.
Ремонт будет выполнять МУП «КТТУ» под контролем городского департамента транспорта. Горожанам рекомендуют учитывать временные изменения в работе указанных семи трамвайных маршрутов при планировании своих поездок.
В КТТУ отметили, что остальные трамваи, закрепленные за Восточным трамвайным депо, будут работать с 21 по 24 мая по обычному расписанию, сообщает
Подробное расписание вечерних рейсов указанных семи маршрутов смотрите здесь.