Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Соцсети восхитила красота 5-летней внучки Федора Бондарчука
Новый поворот в судьбе девушки, которой муж отрубил топором руки
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
История королевских свадебных платьев (видео)В эту субботу состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
“Коля держится”: Жена Караченцова о повороте в его болезни
Судья угомонила истерику Волочковой одной фразой
Украинские СМИ узнали о проигрыше Киевом спора с Москвой в ВТО
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Путин открыл движение на Крымском мосту
18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеж приедут Роман Шишкин и Денис Глушаков

Известные игроки пообщаются с юными футболистами.

С 18 по 20 мая в Воронеже на стадионе «Рудгормаш» (улица Чебышева, 13) пройдет шестой ежегодный футбольный турнир Романа Шишкина. Раньше соревнования проходили на «Чайке», но сейчас это вотчина сборной Марокко.

В турнире участвуют 18 команд мальчиков 8−9 лет из Воронежа, Старого Оскола, Смоленска. Победитель и серебряный призер попадут на финальный этап международного фестиваля ДФЛ «Большие звезды светят малым».

Организатор турнира Роман Шишкин приедет в Воронеж в компании с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым (кстати, попавшим в расширенный список кандидатов в сборную России). Они пообщаются с юными футболистами и примут участие в церемонии награждения. На стадионе будут организованы конкурсы и розыгрыш призов для спортсменов и болельщиков. На церемонии закрытия выступят команда по футбольному фристайлу Puzzle Team и участники танцевальной студии Todes Voronezh.

Все новости региона
 Антон Силуанов примет участие в открытии ПМЭФ
Прогноз работы: крановщик
Путин подписал указы о назначении нового правительства
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
СМИ: восемь человек погибли при стрельбе в техасской школе
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь