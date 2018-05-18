В Воронеж приедут Роман Шишкин и Денис Глушаков

С 18 по 20 мая в Воронеже на стадионе «Рудгормаш» (улица Чебышева, 13) пройдет шестой ежегодный футбольный турнир Романа Шишкина. Раньше соревнования проходили на «Чайке», но сейчас это вотчина сборной Марокко.

Организатор турнира Роман Шишкин приедет в Воронеж в компании с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым (кстати, попавшим в расширенный список кандидатов в сборную России). Они пообщаются с юными футболистами и примут участие в церемонии награждения. На стадионе будут организованы конкурсы и розыгрыш призов для спортсменов и болельщиков. На церемонии закрытия выступят команда по футбольному фристайлу Puzzle Team и участники танцевальной студии Todes Voronezh.