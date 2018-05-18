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18:21 (мск), источник: РИА Новости

Наталия Орейро записала клип на трех языках к ЧМ-2018

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала клип к Чемпионату мира по футболу в России. Композицию United by Love певица исполняет на русском, английском и испанском языках.

Композицию United by Love певица исполняет на русском, английском и испанском языках.

В создании трека приняли участие продюсеры Этторе Гренчи и Диего Кордоба.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.

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