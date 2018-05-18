Во всей красе: Крымский мост с высоты птичьего полета в день открытия

В Washington Examiner 15 мая появилась статья «Украине следует взорвать путинский Крымский мост» за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя. Также журналист заявил, что между ним и главой МИД Украины Павлом Климкиным состоялся телефонный разговор, во время которого Климкин поддержал автора статьи и обещал помощь. Власти Украины факт телефонного разговора с Роганом не подтверждали.