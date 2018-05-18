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18:19 (мск), источник: РИА Новости

Во всей красе: Крымский мост с высоты птичьего полета в день открытия

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал новое видео, посвященное мосту через Керченский пролив, открытие автодорожной части которого состоялось 15 мая. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал новое видео, посвященное мосту через Керченский пролив, открытие автодорожной части которого состоялось 15 мая.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика.

В Washington Examiner 15 мая появилась статья «Украине следует взорвать путинский Крымский мост» за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя. Также журналист заявил, что между ним и главой МИД Украины Павлом Климкиным состоялся телефонный разговор, во время которого Климкин поддержал автора статьи и обещал помощь. Власти Украины факт телефонного разговора с Роганом не подтверждали.

Следственный комитет возбудил дело против редактора американского Washington Examiner, в котором вышла статья. По данным следствия, в ней «усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации».

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